Arne Slot Arne Slot no ve imposible remontar al PSG en la Champions League El técnico del Liverpool hizo memoria del número de partidos que han ganado por dos o más goles desde que llegó al equipo.

Video Slot piensa que remontar al PSG en Champions es difícil, pero no imposible

Arne Slot, técnico holandés del Liverpool, no puede y no debe perder las esperanzas de remontar el marcador al PSG pese a un juego de ida de los Cuartos de Final de la Champions League bastante complicado, por eso pese a lo complejo de la empresa aseguro la tarde de este lunes que es muy difícil, "pero no imposible" hacerlo.

Y es que el conjunto de la Premier League sacó un 0-2 en contra del Parque de los Príncipes que pudo ser mucho peor, pero está conciente de las fuerza de sus hombres y hasta sacó el número de juegos en los que han anotado dos o más goles, los que necesitan para avanzar a las Semifinales ante sus rivales parisinos.

PUBLICIDAD

"Hemos demostrado muchas veces esta temporada que en los grandes partidos podemos jugar muy bien. En el tiempo que llevo aquí, en 49 partidos hemos marcado dos goles o más. No todos han sido contra el PSG, lo sé, pero eran rivales fuertes", aseguró.

Un partido especial en Anfield

Y entiende, perfectamente, el reto al que se enfrentará y asegura que todo será especial en Anfield.

"Tengo el convencimiento de que podemos hacer algo especial mañana, pero tiene que ser muy, muy, muy especial, porque ellos son los campeones de Europa. Es muy difícil, pero no imposible", añadió.

Sin embargo, Slot no ve algo muy diferente a como enfrentará el juego este martes a como lo hizo la semana pasada.

"Nuestra aproximación al partido no va a ser muy diferente mañana a lo que fue en París. Nunca le voy a pedir a mi equipo que juegue en bloque bajo durante noventa minutos. Presionamos muy alto en varias ocasiones, pero en siete u ocho de esos momentos les dejaron mano a mano contra nuestro portero. El plan mañana será asumir riesgos, pero para recuperar la pelota tienes que presionar", finalizó.

Ultimo oportunidad de obtener títulos en la campaña

Para Liverpool, lejos de la lucha por el título de la Premier League y eliminado del resto de competencias británicas, la Champions es su último bastión para no irse con la casilla de títulos en blanco esta temporada.

Liverpol y PSG se enfrentan este martes en el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League en Anfield. El juego inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México, a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 11:00 am PT.