Partidos de hoy 30 de mayo: Final de Champions League, Concacaf Champions Cup y amistosos internacionales
Intensa actividad futbolística con las últimas finales de torneos de clubes de la FIFA, PSG vs. Arsenal, Toluca vs. Tigres.
Sábado de actividad futbolística en el mundo con definiciones de torneos en la UEFA y Concacaf. Además, otra jornada de partidos internacionales de preparación, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.
Escocia ante Curazao ponen en marcha la jornada en punto de las 6:00 AM en el Centro de México (8:00 AM en ET y 5:00 AM en PT de los Estados Unidos).
Ecuador frente Arabia Saudita rueda el balón a las 17:30 horas en el Centro de México (19:30 ET y 16:30 PT).
Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago, el rival de México en la Copa del Mundo se mide a un rival de Concacaf, en buen ensayo para los asiáticos. El partido arranca a las 19:00 en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT).
Partidos de hoy sábado 30 de mayo del 2026
Final Champions League: Paris Saint-Germain se mide al Arsenal, en duelo de campeones de sus respectivas Ligas. El cotejo se pone en marcha a las 10:00 AM en el Centro de México (12:00 en ET y 9:00 AM en PT de los Estados Unidos).
El partido se transmite en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.
Final Concacaf Champions Cup: Toluca frente a Tigres, duelo de clubes mexicanos definirán al mejor de la zona. El juego inicia a las 18:00 horas en el Centro de México (20:00 ET y 17:00 PT en los Estados Unidos).
El partido se transmite en los Estados Unidos a través de plataforma digital ViX.
Box Televisa
Celex Castro vs. Florentino Hernández: Combate estelar desde Tlanepantla, Estado de México. El campanazo es a las 22:00 horas en el Centro de México.
Se transmite en México a través de Canal 5 y la plataforma digital ViX.