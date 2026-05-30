México 2026 Partidos de hoy 30 de mayo: Final de Champions League, Concacaf Champions Cup y amistosos internacionales Intensa actividad futbolística con las últimas finales de torneos de clubes de la FIFA, PSG vs. Arsenal, Toluca vs. Tigres.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Final Champions League 2026: Títulos del Arsenal en la Liga de Campeones

Sábado de actividad futbolística en el mundo con definiciones de torneos en la UEFA y Concacaf. Además, otra jornada de partidos internacionales de preparación, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

Escocia ante Curazao ponen en marcha la jornada en punto de las 6:00 AM en el Centro de México (8:00 AM en ET y 5:00 AM en PT de los Estados Unidos).

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Ecuador frente Arabia Saudita rueda el balón a las 17:30 horas en el Centro de México (19:30 ET y 16:30 PT).

Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago, el rival de México en la Copa del Mundo se mide a un rival de Concacaf, en buen ensayo para los asiáticos. El partido arranca a las 19:00 en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT).

Partidos de hoy sábado 30 de mayo del 2026

Final Champions League: Paris Saint-Germain se mide al Arsenal, en duelo de campeones de sus respectivas Ligas. El cotejo se pone en marcha a las 10:00 AM en el Centro de México (12:00 en ET y 9:00 AM en PT de los Estados Unidos).

El partido se transmite en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

Final Concacaf Champions Cup: Toluca frente a Tigres, duelo de clubes mexicanos definirán al mejor de la zona. El juego inicia a las 18:00 horas en el Centro de México (20:00 ET y 17:00 PT en los Estados Unidos).

El partido se transmite en los Estados Unidos a través de plataforma digital ViX.