Champions League Final Champions League: ¿Qué pasa si empatan; tiempos extra o penales? PSG y Arsenal se miden en la Final de la Copa de Europa y estos son los criterios de desempate luego de 90 minutos de juego reglamentario.

Video Final Champions League: ¿Hay tiempos extra o penales en el PSG vs. Arsenal?

La Final de la UEFA Champions League es inédita entre PSG y Arsenal a disputarse este sábado 30 de mayo en la Puskás Arena de Budapest, Hungría. Paris Saint-Germain va por su segundo título consecutivo y en su historia.

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En la Fase de Liga, Arsenal acabó como líder y no sólo eso, sino que lo hizo con paso perfecto, ocho juegos ganados de ocho disputados para un total de 24 puntos, el máximo a recolectar.

PSG, por su parte, clasificó a las Fases Finales vía Playoffs, luego de acabar en la undécima posición de la tabla en la Fase de Liga con cuatro ganados, dos empatados y dos perdidos; como local sólo perdió un juego y fue ante Bayern Múnich, al que luego eliminó en Semifinales.

¿TIEMPOS EXTRA O PENALES EN LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?

Para el juego decisivo, lo hecho a lo largo de la temporada en Fase de Liga en esta UEFA Champions League no sirve de nada más allá de los parámetros y pronósticos que se puedan sacar de ello.

En caso de un empate en la Final tras los 90 minutos reglamentarios, el partido deberá definirse en tiempos extra, cada tiempo de 15 minutos. En caso de persistir la igualdad, entonces el título se definirá en tanda de penales.

La última Final de la UEFA Champions League que se fue más allá del tiempo reglamentario fue la de la temporada 2015-2016, un derbi de Madrid trasladado al Giuseppe Meazza de Milán, Italia, que se definió en penales con Real Madrid como ganador.