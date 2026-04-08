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    EN VIVO | PSG vs Liverpool - UEFA Champions League

    Los Cuartos de Final de la Champions League continúan con este emocionante duelo.

    Por:
    TUDN
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    Video ¡Arranca la transmisión PSG vs Liverpool, UEFA Champions League, EN VIVO AQUÍ!

    PSG y Liverpool juegan el partido de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

    El duelo se celebra en el Campo de los Príncipes en París.

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    El conjunto francés quedó ubicado en el sitio 11 de la fase de liga con 14 unidades.

    Mientras el club de la Premier League se ubicó en el tercer puesto con 18 puntos.

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    Los galos eliminaron en los Octavos de Final al Chelsea por un contundente 8-2 global.

    Mientras los ingleses hicieron lo propio con el Galatasaray con un contundente 4-1 global.

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    • Arranca el partido.
    • A los 10 minutos del encuentro, D. Doué abre el marcador para el PSG con un golazo en un tiro de media de distancia entre cuatro jugadores.
    Video ¡Goooool del PSG! Doué abre el marcador en el Parque de los Principes
    • El juego se mantiene a buen ritmo y entrecortado en el medio campo y con pocas oportunidades de gol en los arcos.
    Video ¡Safonov sale con todo a cortar centro peligroso del Liverpool!
    • Mamardashvili detiene con temple y plasticidad un disparo poderoso de larga distancia de Kvaratskhelia a los 32 minutos.
    Video ¡Balazo de Kavaratskhelia que es rechazado por Mamardashvili!
    • PSG se mantiene al abordaje y de nuevo Mamardashvili detiene un disparo uno a uno de Doué.
    • A los 42, otra vez Mamardashvili ataja el balón. Ahora a Dembélé.
    • Finaliza la primera mitad.
    • Inicia la segunda parte.
    • A los 53, Dembélé se pierde el segundo gol del PSG.
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