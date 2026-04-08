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    Así quedarían las semifinales de la Champions League 2026 al momento

    Golpes de autoridad dieron Bayern, Arsenal, PSG y Atlético de Madrid en los partidos de ida de los cuartos de final de Champions League.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Estos equipos se perfilan para las semifinales en Champions League!

    En los partidos de ida de los cuartos de final de Champions League, los equipos de Bayern Múnich, Arsenal, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid obtuvieron importantes ventajas, que los ubican con un pie en las semifinales del certamen.

    El cuadro de las ‘aspirinas’ se metió al Santiago Bernabeu y sacó gran resultado al derrotar 2-1 al Real Madrid. Sporting Lisboa fue doblegado 1-2 por el Arsenal en casa y ahora los Gunners deberán aprovechar de jugar en su estadio, el encuentro de vuelta.

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    Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions, recibió al Liverpool, a quien superó 2-0 y ahora el compromiso de vuelta se jugará en Anfield, la próxima semana. Barcelona, por su parte, cayó 0-2 por el Atlético de Madrid en el Camp Nou, por lo que se ve complicado revertir el marcador jugando como visitante.

    Las fechas de las semifinales

    Las semifinales se llevarán a cabo a finales de abril (28 y 29) con ventaja para Bayern, Arsenal, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid. Aún faltan los compromisos de vuelta, pero estos equipos se perfilan a dar el segundo paso y completar la misión.

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