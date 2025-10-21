    Champions League

    PSV consigue una feroz goleada ante Napoli

    Pepi aportó un tanto para que el conjunto de Eindhoven lograra su primer triunfo en la UEFA Champions League.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡GOL! Pepi remata dentro del área y firma el quinto del PSV ante Napoli

    PSV consiguió una vital primera victoria en la actual edición de la Champions League, luego de una feroz reacción para darle vuelta al Napoli y golearlo 6-2 en la Jornada 3 del torneo de la UEFA.

    Los goles por los locales fueron obra de Buongiorno (autogol), a los 35 minutos, de Saibari, a los 38, de Man, a los 54 y 80, de Pepi, a los 87, y de Driouech, a los 89. Mientra que por los visitantes marcó McTominay, a los 31 y 86.

    Ambos conjuntos iniciaron a buen ritmo y con llegadas a los dos arcos, pero fue el equipo de la Serie A el que abrió el marcador tras una gran asistencia de Spinazzola y un gran remate de cabeza de McTomina.

    Pero, la reacción del PSV fue rápida y sin miramientos, vino de inmediato y, también, a través de un cabezazo, pero a propia puerta de Buongiorno.

    Luego vino el desmoramiento futbolístico del Napoli, tras una serie de errores defensivos. Saibari logró marcar el segundo del Eindhoven en un contragolpe.

    Ya para la segunda parte, solo hubo un equipo sobre la cancha del Philips Stadion. PSV le paseó el balón al italiano y bien pronto en el periodo complementario logró el tercer gol vía Man.

    Lo que vino después fue solo superioridad total de los holandeses. Vinieron en cascada los tantos de Man, Pepi y Driouech que no dejaron lugar a dudas quien fue mejor en el campo

    Por su parte, Napoli todavía se dio tiempo para que le expulsaran a Lucca, a los 76, y para el segundo tanto de McTominay.

    Hay que recordar que previo al duelo, el encuentro fue marcad como de alto riesgo e incluso el lunes un grupo de 230 seguidores italianos fueron detenidos para evitar confrontaciones.

    Con este resultado, PSV alcanzó cuatro unidades y se mantiene en la zona media de la Champions League. Por su parte, Napoli se quedó con tres puntos y está muy cerca de zona baja.

    Video Más de 200 ultras del Napoli detenidos en Eindhoven

