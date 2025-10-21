    PSV

    Más de 220 ultras radicales del Napoli detenidos en Eindhoven

    Los seguidores del club italiano no podrán asistir al encuentro de UEFA Champions League de la fase de liga

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Más de 200 ultras del Napoli detenidos en Eindhoven

    Por " mostrar comportamiento provocador" y ante el temor de enfrentamientos con hinchas del PSV, fueron detenidos la noche del lunes 230 ultras del Napoli, horas antes del juego entre los dos clubes en la Jornada 3 de la UEFA Champions League.

    Así lo informó la propia policía de aquella ciudad de Países Bajos que estaba prevenida y había catalogado el encuentro como de "alto riesgo" y esperaba unos "300 seguidores de riesgo" al duelo de este martes.

    PUBLICIDAD

    El conjunto italiano recibió mil 600 boletos para el citado enfrentamiento, todas fueron vendidadas, aunque se sospecha que una cantidad no especificada de personas hizo el viaje sin ticket de entrada para el Philips Stadion.

    Las autoridades, según ellas mismas informaron, actuaron ante el comportamiento de los aficionados en el centro de Eindhoven.

    Además, también se especificó, que tras los interrogatorios correspondientes y el pago de una multa, los seguidores fueron liberados la mañana del martes, pero con la prohibición de asistir al juego y también al centro de la ciudad.

    Se supo, también, que cuatro ultras del PSV también fueron detenidos por la misma razón.

    El partido PSV–Nápoles se disputa esta noche en el estadio Philips de Eindhoven. Según la policía, las detenciones fueron preventivas y no se registraron heridos ni daños graves.

    Video Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 21 de octubre

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 21 de octubre

    1 min
    Arsenal vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Arsenal vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    1 min
    Barcelona vs. Olympiacos: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Barcelona vs. Olympiacos: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    1:15
    Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción

    Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción

    1:23
    ¡Juegazos en Champions League este miércoles 22 de octubre! Así velos

    ¡Juegazos en Champions League este miércoles 22 de octubre! Así velos

    Relacionados:
    PSVChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD