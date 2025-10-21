Video Más de 200 ultras del Napoli detenidos en Eindhoven

Por " mostrar comportamiento provocador" y ante el temor de enfrentamientos con hinchas del PSV, fueron detenidos la noche del lunes 230 ultras del Napoli, horas antes del juego entre los dos clubes en la Jornada 3 de la UEFA Champions League.

Así lo informó la propia policía de aquella ciudad de Países Bajos que estaba prevenida y había catalogado el encuentro como de "alto riesgo" y esperaba unos "300 seguidores de riesgo" al duelo de este martes.

El conjunto italiano recibió mil 600 boletos para el citado enfrentamiento, todas fueron vendidadas, aunque se sospecha que una cantidad no especificada de personas hizo el viaje sin ticket de entrada para el Philips Stadion.

Las autoridades, según ellas mismas informaron, actuaron ante el comportamiento de los aficionados en el centro de Eindhoven.

Además, también se especificó, que tras los interrogatorios correspondientes y el pago de una multa, los seguidores fueron liberados la mañana del martes, pero con la prohibición de asistir al juego y también al centro de la ciudad.

Se supo, también, que cuatro ultras del PSV también fueron detenidos por la misma razón.

El partido PSV–Nápoles se disputa esta noche en el estadio Philips de Eindhoven. Según la policía, las detenciones fueron preventivas y no se registraron heridos ni daños graves.