    Champions League

    Lesionados y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League

    Franceses y alemanes abren la actividad de esta ronda desde el Parque de los Príncipes en París.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Champions League: Bajas y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich

    Este martes se juega la Ida de Semifinales de la UEFA Champions League de PSG vs. Bayern Múnich, entre los dos más favoritos a poder ganar el torneo esta temporada.

    El destino los cruzó y fue así como est martes 28 de abril se abrirá la eliminatoria en el Parque de los Príncipes de París, donde se espera un lleno en el recinto galo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Champions League

    PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026
    1 mins

    PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026

    UEFA Champions League
    Griezmann no ha superado su penal fallado en la final de la Champions del 2016
    1 mins

    Griezmann no ha superado su penal fallado en la final de la Champions del 2016

    UEFA Champions League
    Havertz y Eze, lesionados con Arsenal y son duda para el juego ante Atlético de Semifinales de Champions
    1 mins

    Havertz y Eze, lesionados con Arsenal y son duda para el juego ante Atlético de Semifinales de Champions

    UEFA Champions League
    UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por conducta discriminatoria
    1 mins

    UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por conducta discriminatoria

    UEFA Champions League
    Arda Güler anota el gol más rápido en Champions League del Real Madrid
    2 mins

    Arda Güler anota el gol más rápido en Champions League del Real Madrid

    UEFA Champions League
    Raphinha pide perdón a la afición del Atlético por sus gestos tras la eliminación
    1 mins

    Raphinha pide perdón a la afición del Atlético por sus gestos tras la eliminación

    UEFA Champions League
    Atlético de Madrid se burla del Barcelona con memes en redes sociales
    1 mins

    Atlético de Madrid se burla del Barcelona con memes en redes sociales

    UEFA Champions League
    Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League
    2 mins

    Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League

    UEFA Champions League
    Lamine Yamal da emotivo mensaje con promesa incluida en el Barcelona
    2 mins

    Lamine Yamal da emotivo mensaje con promesa incluida en el Barcelona

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid, Vuelta de Cuartos de Final de Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid, Vuelta de Cuartos de Final de Champions League

    UEFA Champions League

    Tanto Luis Enrique como Vincent Company, entrenadores del PSG y Bayern, respectivamente, no llegan completos a este partidos, sobre todo por lesiones de jugadores.

    La más reciente y dolorosa fue la de Serge Gnabbry, quien se perderá también el Mundial 2026 con Alemania, por su lesión en días pasados.

    LESIONADOS Y SUSPENDIDOS DEL PSG

    • Quentin Ndjantou - Rotura del tendón isquiotibial - Descartado
    • Vitinha - Inflamación en el talón derecho - En duda
    • Marquinhos - No especificada - En duda

    Los parisinos no cuentan con jugadores suspendidos para este partido de Ida de la Champions League.

    LESIONADOS Y SUSPENDIDOS DEL BAYERN MÚNICH

    • Serge Gnabry - tendón del aductor derecho - Descartado
    • Tom Bischof - rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda - Descartado
    • Sven Ulreich - rotura en el aductor derecho - Descartado
    • Lennart Karl - lesión muscular - En duda

    Vincent Kompany no podrá estar en el banco por acumulación de tarjetas. El entrenador fue sancionado luego de los incidentes en el partido frente al Real Madrid y seguirá el encuentro desde las tribunas.

    Relacionados:
    Champions LeagueFC Bayern MünchenParis Saint-Germain

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Tráiler: Socias por accidente
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX