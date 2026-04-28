Champions League Lesionados y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League Franceses y alemanes abren la actividad de esta ronda desde el Parque de los Príncipes en París.

Video Champions League: Bajas y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich

Este martes se juega la Ida de Semifinales de la UEFA Champions League de PSG vs. Bayern Múnich, entre los dos más favoritos a poder ganar el torneo esta temporada.

El destino los cruzó y fue así como est martes 28 de abril se abrirá la eliminatoria en el Parque de los Príncipes de París, donde se espera un lleno en el recinto galo.

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Tanto Luis Enrique como Vincent Company, entrenadores del PSG y Bayern, respectivamente, no llegan completos a este partidos, sobre todo por lesiones de jugadores.

La más reciente y dolorosa fue la de Serge Gnabbry, quien se perderá también el Mundial 2026 con Alemania, por su lesión en días pasados.

LESIONADOS Y SUSPENDIDOS DEL PSG

Quentin Ndjantou - Rotura del tendón isquiotibial - Descartado

- Rotura del tendón isquiotibial - Descartado Vitinha - Inflamación en el talón derecho - En duda

- Inflamación en el talón derecho - En duda Marquinhos - No especificada - En duda

Los parisinos no cuentan con jugadores suspendidos para este partido de Ida de la Champions League.

LESIONADOS Y SUSPENDIDOS DEL BAYERN MÚNICH

Serge Gnabry - tendón del aductor derecho - Descartado

- tendón del aductor derecho - Descartado Tom Bischof - rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda - Descartado

- rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda - Descartado Sven Ulreich - rotura en el aductor derecho - Descartado

- rotura en el aductor derecho - Descartado Lennart Karl - lesión muscular - En duda