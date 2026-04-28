Lesionados y suspendidos para el PSG vs. Bayern Múnich de Semifinal de Champions League
Franceses y alemanes abren la actividad de esta ronda desde el Parque de los Príncipes en París.
Este martes se juega la Ida de Semifinales de la UEFA Champions League de PSG vs. Bayern Múnich, entre los dos más favoritos a poder ganar el torneo esta temporada.
El destino los cruzó y fue así como est martes 28 de abril se abrirá la eliminatoria en el Parque de los Príncipes de París, donde se espera un lleno en el recinto galo.
Tanto Luis Enrique como Vincent Company, entrenadores del PSG y Bayern, respectivamente, no llegan completos a este partidos, sobre todo por lesiones de jugadores.
La más reciente y dolorosa fue la de Serge Gnabbry, quien se perderá también el Mundial 2026 con Alemania, por su lesión en días pasados.
LESIONADOS Y SUSPENDIDOS DEL PSG
- Quentin Ndjantou - Rotura del tendón isquiotibial - Descartado
- Vitinha - Inflamación en el talón derecho - En duda
- Marquinhos - No especificada - En duda
Los parisinos no cuentan con jugadores suspendidos para este partido de Ida de la Champions League.
LESIONADOS Y SUSPENDIDOS DEL BAYERN MÚNICH
- Serge Gnabry - tendón del aductor derecho - Descartado
- Tom Bischof - rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda - Descartado
- Sven Ulreich - rotura en el aductor derecho - Descartado
- Lennart Karl - lesión muscular - En duda
Vincent Kompany no podrá estar en el banco por acumulación de tarjetas. El entrenador fue sancionado luego de los incidentes en el partido frente al Real Madrid y seguirá el encuentro desde las tribunas.