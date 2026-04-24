UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por conducta discriminatoria
El organismo también solicitó a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión del argentino.
La UEFA ha impuesto una sanción de seis partidos a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, tras comprobar una conducta discriminatoria durante un partido de Champions League ante el Real Madrid.
El organismo europeo determinó que el futbolista incurrió en insultos hacia Vinícius Jr. durante el encuentro disputado en febrero como parte de los Playoffs de la Champions.
De acuerdo con la resolución del Comité de Control, Ética y Disciplina de organismo, la sanción contempla seis encuentros de suspensión, aunque tres de ellos quedan condicionados durante un periodo de dos años, además del partido que ya cumplió de manera provisional.
El castigo se basa en el artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA, el cual sanciona cualquier tipo de comportamiento discriminatorio dentro del terreno de juego.
Además de la suspensión en competiciones europeas, la UEFA solicitó a la FIFA que la sanción se extienda a nivel mundial, lo que podría afectar la participación de Prestianni en torneos internacionales, incluida la posibilidad de perderse futuras convocatorias con Argentina.