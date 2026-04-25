    Champions League

    Havertz y Eze, lesionados con Arsenal y son duda para el juego ante Atlético de Semifinales de Champions

    Ambos futbolistas dejaron 'tocados' el campo en la victoria ante el Newcastle en la Premier League.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Havertz y Eze, lesionados con Arsenal y son duda para el juego ante Atlético de Madrid de Champions

    Arsenal obtuvo este sábado un vital triunfo 1-0 ante Newcastle en la Jornada 34 de la Premier League.

    Recuperó el paso y, al menos por el momento, el liderato del futbol inglés luego de su caída de la fecha pasada ante el Manchester City, pero la mala nota fueron las lesiones de Kai Havertz y Eberechi Eze que son duda para el duelo de ida de las Semifinales de la UEFA Champions League del próximo miércoles.

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    Casualmente fue la pareja que armó el gol de la victoria de los Gunners sobre las urracas, una asistencia de Havertz a Eze, a los 9 minutos, que anotó el inglés para un lindo gol que le dio el triunfo a los londinenses.

    El alemán se marchó del partido a los 35 minutos y en su lugar ingresó Viktor Gyökeres. Mientras, que el inglés debió abandonar el campo a los 54 minutos e ingresó Gabriel Martinelli.

    Ambos futbolistas salieron caminando, pero con visibles molestias y se espera que las lesiones sean musculares.

    No hay, todavía, reporte médico de su situación y son duda para el duelo ante el conjunto español del miércoles.

    Atlético de Madrid recibirá al Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en próximo miércoles 29 de abril en el juego de ida de las Semifinales de la UEFA Champions League.

    Video Manchester City mete presión al Arsenal tras ganar 2-1 en la Premier League
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