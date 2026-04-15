Champions League Lamine Yamal da emotivo mensaje con promesa incluida en el Barcelona El juvenil español rompió en silencio en redes sociales junto a otros de sus compañeros en el club.

Video Lamine Yamal lanza promesa en Barcelona tras eliminación de Champions League

Lamine Yamal rompió el silencio tras la eliminación del Barcelona ante Atlético de Madrid en la UEFA Champions League a través de un mensaje en sus redes sociales.

El juvenil español, que aportó un gol en esta eliminatoria, se pronunció con unas sentidas palabras que han sido bien recibidas por los aficionados blaugranas.

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Las emotivas palabras de Lamine Yamal al barcelonismo



Lamine Yamal, quien en la previa cargó con toda la presión de esta serie en la Champions League, lanzó una promesa que ilusiona de cara al futuro en el Barcelona.

"Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción. Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno.

"Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona. Sempre Barça 💙❤️".

La promesa que Messi no cumplió



En la previa del inicio de la temporada 2018-19, Lionel Messi lanzó una promesa de ganar una nueva Champions League en Camp Nou, algo que al final no tuvo su cometido deseado.

"La temporada pasada todos nos quedamos con la espinita clavada de la 'Champions', por cómo fue más que nada -el Roma les remontó un 4-1 en la vuelta en cuartos de final-, y prometemos que vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada vuelva al Camp Nou", manifestó Messi.

Otros jugadores del Barcelona lanzan mensajes en redes sociales



Fermín López, quie sufrió una patada en la cara de Juan Musso, también emitió unas palabras en su cuenta de Instagram.

"Orgullo culé. Lo dejamos todo, volveremos. Visca el Barça sempre 💙❤️. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación".

Marcus Rashford fue otro que se pronunció en las redes sociales: "¡Qué decepción no haber podido pasar a la siguiente ronda! En Barcelona siempre se espera ganar, y lamentablemente no pudimos lograrlo. Aún nos quedan partidos de liga por jugar y el trofeo por entregar, y haremos todo lo posible para conseguirlo. ¡Nos vemos la semana que viene, culés!".