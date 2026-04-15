    Champions League

    Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid, Vuelta de Cuartos de Final de Champions League

    El Clásico de Europa tendrá un vencedor este miércoles en Múnich con boleto en mano a Semifinales.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Champions League 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

    Bayern Múnich vs. Real Madrid se enfrentan en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, un duelo que es el Clásico de Europa por excelencia.

    Dentro de la Copa de Europa, Real Madrid tenía registro de nueve partidos consecutivos sin perder en cualquier condición ante los alemanes. Previo a la derrota la Ida, la última vez había sido en mayo de 2001.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER

    BAYERN MÚNICH VS.

    REAL MADRID DE CHAMPIONS LEAGUE


    Bayern Múnich llega con seis triunfos consecutivos en la UEFA Champions League 2025-2026, su derrota más reciente, y única de esta campaña, fue el 3-1 en casa del Arsenal en la Fase de Liga.

    Real Madrid, por su parte, tenía cuatro triunfos seguidos desde la Fase de Playoffs cuando eliminó al SL Benfica y luego tras imponerse con doble triunfo a Manchester City en los Octavos de Final., pero todo esto terminó la semana pasada.

    Bayern Múnich llega con la ventaja en el global al ganar 2-1 en España, por lo que el Real Madrid debe ganar por dos goles de diferencia para avanzar a las Semifinales.

    • Cuándo es el Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League: el partido es el miércoles 15 de abril en el Estadio Allianz Arena.
    • A qué hora es el Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.
    • Dónde ver el Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX en Estados Unidos.

    HISTORIAL ENTRE AMBOS CLUBES EN LIGA DE CAMPEONES


    Estos son los partidos de Fases de Final en los que se han enfrentado Real Madrid y Bayern Múnich en la Copa de Europa o UEFA Champions League.

    PUBLICIDAD

    Semifinales, temporada 2023-2024

    • Real Madrid 2-1 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 2-2 Real Madrid

    Semifinales, temporada 2017-2018

    • Real Madrid 2-2 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 1-2 Real Madrid

    Cuartos de Final, temporada 2016-2017

    • Real Madrid 4-2 Bayen Múnich
    • Bayern Múnich 1-2 Real Madrid

    Semifinales, temporada 2013-2014

    • Bayern Múnich 0-4 Real Madrid
    • Real Madrid 1-0 Bayern Múnich

    Semifinales, temporada 2011-2012

    • Real Madrid 2-1 (1-3 penales) Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 2-1 Real Madid

    Octavos de Final, temporada 2006-2007

    • Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
    • Real Madrid 3-2 Bayern Múnich

    Octavos de Final, temporada 2003-2004

    • Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 1-1 Real Madrid

    Cuartos de Final, temporada 2001-2002

    • Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
    PUBLICIDAD

    Semifinales, temporada 2000-2001

    • Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
    • Real Madrid 0-1 Bayern Múnich

    Semifinales, temporada 1999-2000

    • Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
    • Real Madrid 2-0 Bayern Múnich

    Cuartos Final, temporada 1987-1988

    • Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 3-2 Real Madrid

    Semifinales, temporada 1986-1987

    • Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 4-1 Real Madrid

    Semifinales, temporada 1975-1976

    • Bayern Múnich 2-0 Real Madrid
    • Real Madrid 1-1 Bayern Múnich.
    Relacionados:
    Champions LeagueReal MadridBayern Múnich

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    LALOLA
    Gratis
    El candidato honesto
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX