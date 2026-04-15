Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid, Vuelta de Cuartos de Final de Champions League
El Clásico de Europa tendrá un vencedor este miércoles en Múnich con boleto en mano a Semifinales.
Bayern Múnich vs. Real Madrid se enfrentan en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, un duelo que es el Clásico de Europa por excelencia.
Dentro de la Copa de Europa, Real Madrid tenía registro de nueve partidos consecutivos sin perder en cualquier condición ante los alemanes. Previo a la derrota la Ida, la última vez había sido en mayo de 2001.
HORARIO Y DÓNDE VER
BAYERN MÚNICH VS.
REAL MADRID DE CHAMPIONS LEAGUE
Bayern Múnich llega con seis triunfos consecutivos en la UEFA Champions League 2025-2026, su derrota más reciente, y única de esta campaña, fue el 3-1 en casa del Arsenal en la Fase de Liga.
Real Madrid, por su parte, tenía cuatro triunfos seguidos desde la Fase de Playoffs cuando eliminó al SL Benfica y luego tras imponerse con doble triunfo a Manchester City en los Octavos de Final., pero todo esto terminó la semana pasada.
Bayern Múnich llega con la ventaja en el global al ganar 2-1 en España, por lo que el Real Madrid debe ganar por dos goles de diferencia para avanzar a las Semifinales.
- Cuándo es el Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League: el partido es el miércoles 15 de abril en el Estadio Allianz Arena.
- A qué hora es el Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.
- Dónde ver el Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX en Estados Unidos.
HISTORIAL ENTRE AMBOS CLUBES EN LIGA DE CAMPEONES
Estos son los partidos de Fases de Final en los que se han enfrentado Real Madrid y Bayern Múnich en la Copa de Europa o UEFA Champions League.
Semifinales, temporada 2023-2024
- Real Madrid 2-1 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 2-2 Real Madrid
Semifinales, temporada 2017-2018
- Real Madrid 2-2 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 1-2 Real Madrid
Cuartos de Final, temporada 2016-2017
- Real Madrid 4-2 Bayen Múnich
- Bayern Múnich 1-2 Real Madrid
Semifinales, temporada 2013-2014
- Bayern Múnich 0-4 Real Madrid
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
Semifinales, temporada 2011-2012
- Real Madrid 2-1 (1-3 penales) Bayern Múnich
- Bayern Múnich 2-1 Real Madid
Octavos de Final, temporada 2006-2007
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 3-2 Bayern Múnich
Octavos de Final, temporada 2003-2004
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 1-1 Real Madrid
Cuartos de Final, temporada 2001-2002
- Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
Semifinales, temporada 2000-2001
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 0-1 Bayern Múnich
Semifinales, temporada 1999-2000
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
Cuartos Final, temporada 1987-1988
- Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 3-2 Real Madrid
Semifinales, temporada 1986-1987
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 4-1 Real Madrid
Semifinales, temporada 1975-1976
- Bayern Múnich 2-0 Real Madrid
- Real Madrid 1-1 Bayern Múnich.