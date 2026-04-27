    Champions League

    Griezmann no ha superado su penal fallado en la final de la Champions del 2016

    El atacante francés no puede evitar recordar lo que ocurrió en aquel encuentro ante el Real Madrid en la Final de la Champions League.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Griezmann no ha superado su penal fallado en la final de la Champions del 2016

    Aún le ronda en la cabeza a Antoine Griezmann y cada vez que habla de la Champions League con amigos, y compañeros siempre sale a relucir ese momento en la Final del 2016 ante el Real Madrid.

    A los 48 minutos del duelo, se perfiló desde los once pasos para cobrar un tiro penal, Atlético caía 1-0 tras un tanto de Sergio Ramos, lo hizo con potencia, pero el disparo se estrelló en el travesaño. Solo a los 78, los colchoneros empataron con un gol de Carrasco, pero finalmente cayeron 5-2 en penales.

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    " No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la Champions League con amigos o compañeros de equipo, siempre sale a relucir ese momento, el de 2016, el penalti", afirmó Antoine en una entrevista con la UEFA publicada este lunes.

    Y el popular atacante que juega su última Champions, porque en el verano partirá rumbo a la MLS para enrolarse con Orlando City, tiene una solución para olvidarse de aquel momento.

    "Cicatrizaría una herida muy profunda. La única forma de superarlo sería ganarla este año" aseguró.

    Por supuesto, también supondría un gran colofón a su carrera en el torneo de la UEFA que nunca ha levantado con sus 35 años y que posiblemente será el último.

    Atlético de Madrid y Arsenal jugarán el partido de ida de su Semifinal de la UEFA Champions League este miércoles 29 de abril en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y Griezmann va con la misión no solo de ganar, si no de cicatrizar una vieja herida de guerra.

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