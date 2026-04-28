    Paris Saint-Germain

    PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026

    El actual campeón de la Champions dará el primero de tres pasos en la búsqueda por el bicampeonato.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026

    Paris Saint-Garmain y Bayern Múnich se alistan para disputar la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League 2026 que podrás ver en vivo por nuestras diferentes plataformas.

    El PSG comandado por Luis Enrique dará el primero de tres pasos en su búsqueda por obtener el bicampeonato de Europa como actuales campeones del torneo más importante del mundo a nivel de clubes.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Paris Saint-Germain

    Luis Enrique asegura previo al juego con Bayern: "No hay mejor equipo que nosotros"
    1:28

    Luis Enrique asegura previo al juego con Bayern: "No hay mejor equipo que nosotros"

    UEFA Champions League
    Luis Enrique asegura: "No hay mejor equipo que nosotros"
    2 mins

    Luis Enrique asegura: "No hay mejor equipo que nosotros"

    UEFA Champions League
    Horarios y fechas de partidos de Semifinales de la Champions 2026
    1 mins

    Horarios y fechas de partidos de Semifinales de la Champions 2026

    UEFA Champions League
    PSG sigue su camino rumbo al bicampeonato de la UEFA Champions League
    3 mins

    PSG sigue su camino rumbo al bicampeonato de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Liverpool vs. PSG, Vuelta de Cuartos de Final de Champions
    1 mins

    Horario y dónde ver Liverpool vs. PSG, Vuelta de Cuartos de Final de Champions

    UEFA Champions League
    PSG rinde homenaje a Diogo Jota previo a duelo ante Liverpool
    1 mins

    PSG rinde homenaje a Diogo Jota previo a duelo ante Liverpool

    UEFA Champions League
    Arne Slot no ve imposible remontar al PSG en la Champions League
    2 mins

    Arne Slot no ve imposible remontar al PSG en la Champions League

    UEFA Champions League
    Slot piensa que remontar al PSG en Champions es difícil, pero no imposible
    1:46

    Slot piensa que remontar al PSG en Champions es difícil, pero no imposible

    UEFA Champions League
    Así quedan las semifinales de la UEFA Champions League 2026
    1 mins

    Así quedan las semifinales de la UEFA Champions League 2026

    UEFA Champions League
    PSG vence al Liverpool y está a nada de las Semifinales
    2 mins

    PSG vence al Liverpool y está a nada de las Semifinales

    UEFA Champions League

    PSG VS. BAYERN MÚNICH DÓNDE VER EN VIVO LA SEMIFINAL DE IDA DE CHAMPIONS LEAGUE

    Los parisinos lograron reponerse de un arranque dudoso en la Champions League, pero llegan a esta semifinal en el Parque de los Príncipes como los menos favoritos para salir con vida de la serie.

    Y es que el Bayern Múnich se ha convertido en una aplanadora en el torneo sumando 16 goles en rondas de eliminación directa este año (Octavos y Cuartos de Final).

    • PSG vs. Bayern Múnich
    • Martes 28 de abril
    • Horario: 1pm MX, 3pm ET, 12pm PT
    • Dónde ver: Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX (Estados Unidos)
    Relacionados:
    Paris Saint-GermainBayern MúnichChampions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    Tráiler: Socias por accidente
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX