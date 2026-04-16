    Atlético de Madrid

    Horarios y fechas de partidos de Semifinales de la Champions 2026

    La UEFA comunicó oficializó días y horario en que se jugarán los duelos de la antesala a la Final.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Cuál será la Final? Así quedan las Semifinales de la Champions

    La UEFA oficializó fechas y horarios de los partidos de las Semifinales de la UEFA Champions Legue 2026, donde se clasificaron Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSG y Arsenal.

    Hay cuatro equipos de cuatro países diferentes y del top 5 de ligas de Europa, salvo la Serie A de Italia, la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia están representadas.

    PUBLICIDAD

    Tras varios meses de competición y de tener más de siete partidos por día, llegó el momento de solo vivir un duelo por día

    Horarios y fechas de partidos de Semifinales de Champions League

    Más sobre UEFA Champions League

    Barcelona critica de manera formal al arbitraje en serie ante Atlético de Madrid en Champions
    1 mins

    Barcelona critica de manera formal al arbitraje en serie ante Atlético de Madrid en Champions

    UEFA Champions League
    Harry Kane lanza dardo al Real Madrid por quejas del arbitraje
    1 mins

    Harry Kane lanza dardo al Real Madrid por quejas del arbitraje

    UEFA Champions League
    Real Madrid piensa en estos técnicos para reemplazar a Álvaro Arbeloa
    2 mins

    Real Madrid piensa en estos técnicos para reemplazar a Álvaro Arbeloa

    UEFA Champions League
    Real Madrid explota contra el arbitraje: reclamos y roja para Arda Güler
    1 mins

    Real Madrid explota contra el arbitraje: reclamos y roja para Arda Güler

    UEFA Champions League
    Bayern Múnich vs. Real Madrid: Álvaro Arbeloa califica de “injusto” quedarse fuera de Champions
    2 mins

    Bayern Múnich vs. Real Madrid: Álvaro Arbeloa califica de “injusto” quedarse fuera de Champions

    UEFA Champions League
    Luis Díaz tras anotarle al Real Madrid en Champions: "No lo voy a olvidar nunca"
    2 mins

    Luis Díaz tras anotarle al Real Madrid en Champions: "No lo voy a olvidar nunca"

    UEFA Champions League
    Resumen | Bayern Múnich vs. Real Madrid: El Madrid queda eliminado de la Champions
    7:00

    Resumen | Bayern Múnich vs. Real Madrid: El Madrid queda eliminado de la Champions

    UEFA Champions League
    ¡Una obra de arte! ¡Golazo de Olise! Sentencia la eliminatoria para el Bayern
    1:25

    ¡Una obra de arte! ¡Golazo de Olise! Sentencia la eliminatoria para el Bayern

    UEFA Champions League
    Resumen | Arsenal no pasa del empate con Sporting en Londres, pero repite en Semifinales
    5:57

    Resumen | Arsenal no pasa del empate con Sporting en Londres, pero repite en Semifinales

    UEFA Champions League
    ¡Que viva Colombia! Gol de Luis Díaz que está terminando con el Madrid
    1:36

    ¡Que viva Colombia! Gol de Luis Díaz que está terminando con el Madrid

    UEFA Champions League


    Los partidos de Ida de las Semifinales se jugarán el 28 y 29 de abril, mientras que los juegos de Vuelta serán el 5 y 6 de mayo la Vuelta rumbo a la Final en Budapest, Hungría.

    Los compromisos tienen hora designada a las 13:00 horas tiempo del Centro de México y en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico:

    Martes 28 de abril, Ida

    • PSG vs. Bayern Múnich: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Miércoles 29 de abril, Ida:

    • Atlético de Madrid vs. Arsenal: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Martes 5 de mayo, Vuelta:

    • Arsenal vs. Atlético de Madrid: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Miércoles 6 de mayo, Vuelta:

    • Bayern Múnich vs. PSG: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Cabe recordar que la Final de la Champions League en Hungría tendrá atípico horario en su historia al jugarse por primera vez a las 10:00 horas CT México y 12:00 horas ET de Estados Unidos.

    Video Real Madrid analiza cambiar de entrenador y esta es la lista de candidatos
    Relacionados:
    Atlético de MadridParis Saint-GermainFC Bayern MünchenArsenal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Real Madrid Cómo no te voy a querer
    Gratis
    Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX