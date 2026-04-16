Atlético de Madrid Horarios y fechas de partidos de Semifinales de la Champions 2026 La UEFA comunicó oficializó días y horario en que se jugarán los duelos de la antesala a la Final.

Video ¿Cuál será la Final? Así quedan las Semifinales de la Champions

La UEFA oficializó fechas y horarios de los partidos de las Semifinales de la UEFA Champions Legue 2026, donde se clasificaron Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSG y Arsenal.

Hay cuatro equipos de cuatro países diferentes y del top 5 de ligas de Europa, salvo la Serie A de Italia, la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia están representadas.

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Tras varios meses de competición y de tener más de siete partidos por día, llegó el momento de solo vivir un duelo por día

Horarios y fechas de partidos de Semifinales de Champions League



Los partidos de Ida de las Semifinales se jugarán el 28 y 29 de abril, mientras que los juegos de Vuelta serán el 5 y 6 de mayo la Vuelta rumbo a la Final en Budapest, Hungría.

Los compromisos tienen hora designada a las 13:00 horas tiempo del Centro de México y en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico:

Martes 28 de abril, Ida

PSG vs. Bayern Múnich: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Miércoles 29 de abril, Ida:



Atlético de Madrid vs. Arsenal: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Martes 5 de mayo, Vuelta:



Arsenal vs. Atlético de Madrid: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Miércoles 6 de mayo, Vuelta:



Bayern Múnich vs. PSG: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Cabe recordar que la Final de la Champions League en Hungría tendrá atípico horario en su historia al jugarse por primera vez a las 10:00 horas CT México y 12:00 horas ET de Estados Unidos.

