    Champions League

    Así celebró el Kairat Almaty el cruce con el Real Madrid

    El conjunto festejó con todo su enfrentamiento con los merengues en Champions League, al igual que los del Sporting y el Arsenal.

    Por:
    TUDN
    Video El sueño de Kairat Almaty: así celebraron el cruce con el Real Madrid

    Kairat Almaty, club de Kazajstán que participará por primera vez en la fase principal de la Champions League, pronto se ha vuelto viral por segunda vez en tres días.

    Primero, lo hizo tras eliminar al Celtic en los Play-offs de la competencia de la UEFA y ahora por sus festejos por enfrentar al Real Madrid en la fase de liga.

    PUBLICIDAD

    Y es que las imágenes, que ya le dieron la vuelta al mundo, son de alegría y efusividad al momento en que en el televisor les muestra que enfrentarán al conjunto español.

    Los gritos y los saltos de alegría, también las caras de incredulidad, se miran en todos los jugadores reunidos en alguna sala del club, luego de mostrar su nombre como rival de los merengues durante la transmisión del sorteo de este jueves.

    Se repite la escena cuando la pantalla les muestra al Arsenal como rival y también al Sporting.

    Kairat Almaty enfrentará la fase de liga de la Champions League luego de eliminar en las fases de clasificación al Olimpija de Eslovenia, al KuPS Kuopio de Finlandia, al Slovan Bratislava de Eslovaquia y en los Play-offs al Celtic de Escocia.

    No lo tendrá nada fácil porque no solamente tendrá de rivales al Real Madrid, al Arsenal y al Sporting, también deberá enfrentar al Inter, al Brujas, al Olympiacos, al Pafos y al Copenhage.

    Video ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    Más sobre Champions League

    1:54
    El sueño de Kairat Almaty: así celebraron el cruce con el Real Madrid

    El sueño de Kairat Almaty: así celebraron el cruce con el Real Madrid

    1:19
    Top 10: Los duelos más esperados de la Champions League 2025/26

    Top 10: Los duelos más esperados de la Champions League 2025/26

    1 min
    Benfica echa de la Champions al Fenerbahce de Jose Mourinho y Edson Álvarez

    Benfica echa de la Champions al Fenerbahce de Jose Mourinho y Edson Álvarez

    1:22
    ¿Champions en China? El club que jugará en sede exótica y enciende rumores

    ¿Champions en China? El club que jugará en sede exótica y enciende rumores

    5:30
    Resumen | Bodø/Glimt se instala en la Champions League tras una noche memorable

    Resumen | Bodø/Glimt se instala en la Champions League tras una noche memorable

    Relacionados:
    Champions LeagueReal MadridArsenalSporting Lisbon

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX