Video El sueño de Kairat Almaty: así celebraron el cruce con el Real Madrid

Kairat Almaty, club de Kazajstán que participará por primera vez en la fase principal de la Champions League, pronto se ha vuelto viral por segunda vez en tres días.

Primero, lo hizo tras eliminar al Celtic en los Play-offs de la competencia de la UEFA y ahora por sus festejos por enfrentar al Real Madrid en la fase de liga.

PUBLICIDAD

Y es que las imágenes, que ya le dieron la vuelta al mundo, son de alegría y efusividad al momento en que en el televisor les muestra que enfrentarán al conjunto español.

Los gritos y los saltos de alegría, también las caras de incredulidad, se miran en todos los jugadores reunidos en alguna sala del club, luego de mostrar su nombre como rival de los merengues durante la transmisión del sorteo de este jueves.

Se repite la escena cuando la pantalla les muestra al Arsenal como rival y también al Sporting.

Kairat Almaty enfrentará la fase de liga de la Champions League luego de eliminar en las fases de clasificación al Olimpija de Eslovenia, al KuPS Kuopio de Finlandia, al Slovan Bratislava de Eslovaquia y en los Play-offs al Celtic de Escocia.

No lo tendrá nada fácil porque no solamente tendrá de rivales al Real Madrid, al Arsenal y al Sporting, también deberá enfrentar al Inter, al Brujas, al Olympiacos, al Pafos y al Copenhage.