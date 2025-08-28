Definidos partidos y rivales de la Fase de Liga tras sorteo de UEFA Champions League
El campeón PSG conoce su camino en la nueva temporada de la Copa de Europa, así como los rivales del Real Madrid, Barcelona, Rodrigo Huescas y Alex Padilla.
Tras el sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco quedaron definidos los partidos y rivales de los equipos para la Fase de Liga en lo que es apenas la segunda edición que se juega bajo este nuevo formato, sin Fase de Grupos.
Además, para esta temporada el horario de la Final cambió y se jugará más temprano en Budapest, Hungría, a las 11:00 horas tiempo del Centro de México, 13:00 hora tiempo del Este.
Asimismo, se revelaron las ganancias que obtendrán los 36 equipos participantes de los cuales seis son de Inglaterra, cinco son de España, cuatro de Italia, cuatro de Alemania, tres de Francia, dos de Países Bajos, dos de Portugal, dos de Bélgica, uno de Noruega, uno de Dinamarca, uno de Turquía, uno de Kazajistán, uno de Grecia, uno de Azerbaiyán, uno de República Checa y uno de Chipre.
Cabe recordar que sólo habrá un par de mexicanos en la contienda como jugadores, Rodrigo Huescas con el Copenhague y Alex Padilla con el Athletic Club, además de Bernardo Cueva como analista en el Chelsea.
Estos son los rivales del Bayern Múnich:
- Chelsea
- PSG
- Brugge
- Arsenal
- Sporting
- PSV
- Union SG
- Pafos
Estos son los rivales del Chelsea:
- Bayern Múnich
- Barcelona
- Benfica
- Atalanta
- Ajax
- Napoli
- Pafos
- Qarabag
Estos son los rivales de Real Madrid:
- Manchester City
- Liverpool
- Juventus
- Benfica
- Marsella
- Olympiacos
- Mónaco
- Kairat Almaty
Estos son los rivales de Inter de Milán:
- Liverpool
- Borussia Dortmund
- Arsenal
- Atlético de Madrid
- Slavia Praga
- Ajax
- Kairat Almaty
- Union SG
Estos son los rivales de Borussia Dortmund:
- Inter de Milán
- Manchester City
- Villareal
- Juventus
- Bodo/Glimt
- Tottenham
- Athletic Club
- Copenhague
Estos son los rivales de Liverpool:
- Real Madrid
- Inter de Milán
- Atlético de Madrid
- Eintracht Frankfurt
- PSV
- Marsella
- Qarabag
- Galatasaray
Estos son los rivales de Barcelona:
- Chelsea
- PSG
- Eintracht Frankfurt
- Brugge
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Copenhague
- Newcastle
Estos son los rivales de PSG:
- Bayern Múnich
- Barcelona
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Tottenham
- Sporting Lisboa
- Newcastle
- Athletic Club
Estos son los rivales del Manchester City:
- Borussia Dortmund
- Real Madrid
- Bayer Leverkusen
- Villareal
- Napoli
- Bodo/Glimt
- Galatasaray
- Mónaco
Estos son los rivales de Bayer Leverkusen:
- PSG
- Manchester City
- Villarreal
- Benfica
- PSV
- Olympiacos
- Newcastle
- Copenhague
Estos son los rivales del Arsenal:
- Bayern Múnich
- Inter de Milán
- Atlético de Madrid
- Brugge
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Kairat Almaty
- Athletic Club
Estos son los rivales de Atalanta:
- Chelsea
- PSG
- Brugge
- Eintraht Frankfurt
- Slavia Praga
- Marsellla
- Athletic Club
- Union SG
Estos son los rivales de Benfica:
- Real Madrid
- Chelsea
- Bayer Leverkusen
- Juventus
- Napoli
- Ajax
- Qarabag
- Newcastle
Estos con los rivales del Brugge:
- Barcelona
- Bayern Múnich
- Arsenal
- Atalanta
- Marsella
- Sporting Lisboa
- Mónaco
- Kairat Almaty
Estos son los rivales del Eintacht Frankfurt:
- Liverpool
- Barcelona
- Atalanta
- Atlético de Madrid
- Tottenham
- Napoli
- Galatasaray
- Qarabag
Estos son los rivales de Juventus:
- Borussia Dortmund
- Real Madrid
- Benfica
- Villarreal
- Sporting Lisboa
- Bodo/Glimt
- Pafos
- Mónaco
Estos son los rivales del Atlético de Madrid:
- Inter de Milán
- Liverpool
- Eintracht Frankfurt
- Arsenal
- Bodo/Glimt
- PSV
- Union SG
- Galatasaray
Estos son los rivales del Villarreal:
- Manchester City
- Borussia Dortmund
- Juventus
- Bayer Leverkusen
- Ajax
- Tottenham
- Copenhague
- Pafos
Estos son los rivales de Marsella:
- Liverpool
- Real Madrid
- Atalanta
- Brugge
- Ajax
- Sporting Lisboa
- Newcastle
- Union SG
Estos son los rivales de Tottenham:
- Borussia Dortmund
- PSG
- Villarreal
- Eintracht Frankfurt
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Copenhague
- Mónaco
Rivales del Bodo/Glimt
- Manchester City
- Borussia Dortmund
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Slavia Praga
- Mónaco
- Galatasaray
Rivales de Sporting Lisboa:
- PSG
- Bayern Múnich
- Brugge
- Juventus
- Marsella
- Napoli
- Kairat Almaty
- Athletic Club
Rivales de Olympiacos:
- Real Madrid
- Barcelona
- Bayer Leverkusen
- Arsenal
- PSV
- Ajax
- Pafos
- Kairat Almaty
Rivales del Ajax son:
- Inter de Milán
- Chelsea
- Benfica
- Villarreal
- Olympiacos
- Marsella
- Galatasaray
- Qarabag
Estos son los rivales de Slavia Praga:
- Barcelona
- Inter de Milán
- Arsenal
- Atalanta
- Bodo/Glimt
- Tottenham
- Athletic Club
- Pafos
Estos son los rivales del PSV:
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen
- Napoli
- Olympiacos
- Union SG
- Newcastle
Estos son los rivales de Napoli:
- Chelsea
- Manchester City
- Eintracht Frankfurt
- Benfica
- Sporting Lisboa
- PSV
- Qarabag
- Copenhague
Estos son los rivales de Athletic Club:
- PSG
- Borussia Dortmund
- Arsenal
- Atalanta
- Sporting Lisboa
- Slavia Praga
- Qarabag
- Newcastle
Estos son los rivales de Qarabag:
- Chelsea
- Liverpool
- Eintracht Frankfurt
- Benfica
- Ajax
- Napoli
- Copenhague
- Athletic Club
Estos son los rivales de Mónaco:
- Manchester City
- Real Madrid
- Juventus
- Brugge
- Tottenham
- Bodo/Glimt
- Galatasaray
- Pafos
Estos son los rivales de Galatasaray:
- Liverpool
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Eintracht Frankfurt
- Bodo/Glimt
- Ajax
- Unión SG
- Mónaco
Estos son los rivales de Newcastle:
- Barcelona
- PSG
- Benfica
- Bayer Leverkusen
- PSV
- Marsella
- Athletic Club
- Union SG
Estos son los rivales de Union SG:
- Inter de Milán
- Bayern Múnich
- Atalanta
- Atlético de Madrid
- Marsellla
- PSV
- Newcastle
- Galatasaray
Estos son los rivales de Pafos:
- Bayern Múnich
- Chelsea
- Villarreal
- Juventus
- Slavia Praga
- Olympiacos
- Mónaco
- Kairat Almaty
Estos son los rivales de Copenhague:
- Borussia Dortmund
- Barcelona
- Bayer Leverkusen
- Villarreal
- Napoli
- Tottenham
- Kairat Almaty
- Qarabag
Estos son los rivales del Kairat Almaty:
- Real Madrid
- Inter de Milán
- Brugge
- Arsenal
- Olympiacos
- Sporting Lisboa
- Pafos
- Copenhague
¿CUÁNDO INICIA LA FASE DE LIGA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?
Son ocho jornadas en las que los 36 equipos deberán enfrentarse para conseguir uno de los 16 lugares hacia los Octavos de Final de esta temporada. A continuación el calendario hacia las etapas finales de la Copa de Europa:
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
- Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026
El resto de las Fases Finales se jugarán en las siguientes fechas:
- Playoffs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)