    uefa champions league

    Definidos partidos y rivales de la Fase de Liga tras sorteo de UEFA Champions League

    El campeón PSG conoce su camino en la nueva temporada de la Copa de Europa, así como los rivales del Real Madrid, Barcelona, Rodrigo Huescas y Alex Padilla.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    Tras el sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco quedaron definidos los partidos y rivales de los equipos para la Fase de Liga en lo que es apenas la segunda edición que se juega bajo este nuevo formato, sin Fase de Grupos.

    Además, para esta temporada el horario de la Final cambió y se jugará más temprano en Budapest, Hungría, a las 11:00 horas tiempo del Centro de México, 13:00 hora tiempo del Este.

    PUBLICIDAD

    Asimismo, se revelaron las ganancias que obtendrán los 36 equipos participantes de los cuales seis son de Inglaterra, cinco son de España, cuatro de Italia, cuatro de Alemania, tres de Francia, dos de Países Bajos, dos de Portugal, dos de Bélgica, uno de Noruega, uno de Dinamarca, uno de Turquía, uno de Kazajistán, uno de Grecia, uno de Azerbaiyán, uno de República Checa y uno de Chipre.

    Cabe recordar que sólo habrá un par de mexicanos en la contienda como jugadores, Rodrigo Huescas con el Copenhague y Alex Padilla con el Athletic Club, además de Bernardo Cueva como analista en el Chelsea.

    Estos son los rivales del Bayern Múnich:

    • Chelsea
    • PSG
    • Brugge
    • Arsenal
    • Sporting
    • PSV
    • Union SG
    • Pafos

    Estos son los rivales del Chelsea:

    • Bayern Múnich
    • Barcelona
    • Benfica
    • Atalanta
    • Ajax
    • Napoli
    • Pafos
    • Qarabag

    Estos son los rivales de Real Madrid:

    • Manchester City
    • Liverpool
    • Juventus
    • Benfica
    • Marsella
    • Olympiacos
    • Mónaco
    • Kairat Almaty

    Estos son los rivales de Inter de Milán:

    • Liverpool
    • Borussia Dortmund
    • Arsenal
    • Atlético de Madrid
    • Slavia Praga
    • Ajax
    • Kairat Almaty
    • Union SG

    Estos son los rivales de Borussia Dortmund:

    PUBLICIDAD
    • Inter de Milán
    • Manchester City
    • Villareal
    • Juventus
    • Bodo/Glimt
    • Tottenham
    • Athletic Club
    • Copenhague

    Estos son los rivales de Liverpool:

    • Real Madrid
    • Inter de Milán
    • Atlético de Madrid
    • Eintracht Frankfurt
    • PSV
    • Marsella
    • Qarabag
    • Galatasaray

    Estos son los rivales de Barcelona:

    • Chelsea
    • PSG
    • Eintracht Frankfurt
    • Brugge
    • Olympiacos
    • Slavia Praga
    • Copenhague
    • Newcastle

    Estos son los rivales de PSG:

    • Bayern Múnich
    • Barcelona
    • Atalanta
    • Bayer Leverkusen
    • Tottenham
    • Sporting Lisboa
    • Newcastle
    • Athletic Club

    Estos son los rivales del Manchester City:

    • Borussia Dortmund
    • Real Madrid
    • Bayer Leverkusen
    • Villareal
    • Napoli
    • Bodo/Glimt
    • Galatasaray
    • Mónaco

    Estos son los rivales de Bayer Leverkusen:

    • PSG
    • Manchester City
    • Villarreal
    • Benfica
    • PSV
    • Olympiacos
    • Newcastle
    • Copenhague

    Estos son los rivales del Arsenal:

    • Bayern Múnich
    • Inter de Milán
    • Atlético de Madrid
    • Brugge
    • Olympiacos
    • Slavia Praga
    • Kairat Almaty
    • Athletic Club
    PUBLICIDAD

    Estos son los rivales de Atalanta:

    • Chelsea
    • PSG
    • Brugge
    • Eintraht Frankfurt
    • Slavia Praga
    • Marsellla
    • Athletic Club
    • Union SG

    Estos son los rivales de Benfica:

    • Real Madrid
    • Chelsea
    • Bayer Leverkusen
    • Juventus
    • Napoli
    • Ajax
    • Qarabag
    • Newcastle

    Estos con los rivales del Brugge:

    • Barcelona
    • Bayern Múnich
    • Arsenal
    • Atalanta
    • Marsella
    • Sporting Lisboa
    • Mónaco
    • Kairat Almaty

    Estos son los rivales del Eintacht Frankfurt:

    • Liverpool
    • Barcelona
    • Atalanta
    • Atlético de Madrid
    • Tottenham
    • Napoli
    • Galatasaray
    • Qarabag

    Estos son los rivales de Juventus:

    • Borussia Dortmund
    • Real Madrid
    • Benfica
    • Villarreal
    • Sporting Lisboa
    • Bodo/Glimt
    • Pafos
    • Mónaco

    Estos son los rivales del Atlético de Madrid:

    • Inter de Milán
    • Liverpool
    • Eintracht Frankfurt
    • Arsenal
    • Bodo/Glimt
    • PSV
    • Union SG
    • Galatasaray

    Estos son los rivales del Villarreal:

    • Manchester City
    • Borussia Dortmund
    • Juventus
    • Bayer Leverkusen
    • Ajax
    • Tottenham
    • Copenhague
    • Pafos
    PUBLICIDAD

    Estos son los rivales de Marsella:

    • Liverpool
    • Real Madrid
    • Atalanta
    • Brugge
    • Ajax
    • Sporting Lisboa
    • Newcastle
    • Union SG

    Estos son los rivales de Tottenham:

    • Borussia Dortmund
    • PSG
    • Villarreal
    • Eintracht Frankfurt
    • Slavia Praga
    • Bodo/Glimt
    • Copenhague
    • Mónaco

    Rivales del Bodo/Glimt

    • Manchester City
    • Borussia Dortmund
    • Juventus
    • Atlético de Madrid
    • Slavia Praga
    • Mónaco
    • Galatasaray

    Rivales de Sporting Lisboa:

    • PSG
    • Bayern Múnich
    • Brugge
    • Juventus
    • Marsella
    • Napoli
    • Kairat Almaty
    • Athletic Club

    Rivales de Olympiacos:

    • Real Madrid
    • Barcelona
    • Bayer Leverkusen
    • Arsenal
    • PSV
    • Ajax
    • Pafos
    • Kairat Almaty

    Rivales del Ajax son:

    • Inter de Milán
    • Chelsea
    • Benfica
    • Villarreal
    • Olympiacos
    • Marsella
    • Galatasaray
    • Qarabag

    Estos son los rivales de Slavia Praga:

    • Barcelona
    • Inter de Milán
    • Arsenal
    • Atalanta
    • Bodo/Glimt
    • Tottenham
    • Athletic Club
    • Pafos

    Estos son los rivales del PSV:

    PUBLICIDAD
    • Bayern Múnich
    • Liverpool
    • Atlético de Madrid
    • Bayer Leverkusen
    • Napoli
    • Olympiacos
    • Union SG
    • Newcastle

    Estos son los rivales de Napoli:

    • Chelsea
    • Manchester City
    • Eintracht Frankfurt
    • Benfica
    • Sporting Lisboa
    • PSV
    • Qarabag
    • Copenhague

    Estos son los rivales de Athletic Club:

    • PSG
    • Borussia Dortmund
    • Arsenal
    • Atalanta
    • Sporting Lisboa
    • Slavia Praga
    • Qarabag
    • Newcastle

    Estos son los rivales de Qarabag:

    • Chelsea
    • Liverpool
    • Eintracht Frankfurt
    • Benfica
    • Ajax
    • Napoli
    • Copenhague
    • Athletic Club

    Estos son los rivales de Mónaco:

    • Manchester City
    • Real Madrid
    • Juventus
    • Brugge
    • Tottenham
    • Bodo/Glimt
    • Galatasaray
    • Pafos

    Estos son los rivales de Galatasaray:

    • Liverpool
    • Manchester City
    • Atlético de Madrid
    • Eintracht Frankfurt
    • Bodo/Glimt
    • Ajax
    • Unión SG
    • Mónaco

    Estos son los rivales de Newcastle:

    • Barcelona
    • PSG
    • Benfica
    • Bayer Leverkusen
    • PSV
    • Marsella
    • Athletic Club
    • Union SG
    PUBLICIDAD

    Estos son los rivales de Union SG:

    • Inter de Milán
    • Bayern Múnich
    • Atalanta
    • Atlético de Madrid
    • Marsellla
    • PSV
    • Newcastle
    • Galatasaray

    Estos son los rivales de Pafos:

    • Bayern Múnich
    • Chelsea
    • Villarreal
    • Juventus
    • Slavia Praga
    • Olympiacos
    • Mónaco
    • Kairat Almaty

    Estos son los rivales de Copenhague:

    • Borussia Dortmund
    • Barcelona
    • Bayer Leverkusen
    • Villarreal
    • Napoli
    • Tottenham
    • Kairat Almaty
    • Qarabag

    Estos son los rivales del Kairat Almaty:

    • Real Madrid
    • Inter de Milán
    • Brugge
    • Arsenal
    • Olympiacos
    • Sporting Lisboa
    • Pafos
    • Copenhague

    ¿CUÁNDO INICIA LA FASE DE LIGA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?

    Son ocho jornadas en las que los 36 equipos deberán enfrentarse para conseguir uno de los 16 lugares hacia los Octavos de Final de esta temporada. A continuación el calendario hacia las etapas finales de la Copa de Europa:


    • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
    • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
    • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
    • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
    • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
    • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
    • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
    • Jornada 8: 28 de enero de 2026
    PUBLICIDAD

    El resto de las Fases Finales se jugarán en las siguientes fechas:

    • Playoffs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
    • Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
    • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
    • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
    • Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
    Video ¡Juegazos para Real Madrid y Barcelona! Bombo 1 define rivales

    Más sobre UEFA Champions League

    2:06
    ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    ¡Preparen palomitas! Así fue el sorteo de Fase de Liga de Champions League

    1 min
    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    7:31
    ¡Bombo 3 tiene rivales! Conoce más partidos en Champions League

    ¡Bombo 3 tiene rivales! Conoce más partidos en Champions League

    7:03
    ¡Bombo 2 definido! Estos serán los partidos en Champions League

    ¡Bombo 2 definido! Estos serán los partidos en Champions League

    8:13
    ¡Juegazos para Real Madrid y Barcelona! Bombo 1 define rivales

    ¡Juegazos para Real Madrid y Barcelona! Bombo 1 define rivales

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX