El Eintracht Frankfurt derrotó 5-1 a Galatasaray en un partido donde la suerte le sonrió con par de autogoles, más otro no contado así, de parte de los turcos en casa.

En parte de la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, los alemanes se beneficiaron por el accionar de los defensas de la escuadra de la Superliga de Turquía.

A pesar de que el Galatasaray comenzó con el golazo de Yunus Akgün, en un contragolpe al minuto 8, el cuadro teut´ón revivió de las cenizas con bastante fortuna.

Video ¡Gol de Galatasaray! Sublime definición de Yunus Akgün

El empate llegó al 37' con un autogol de Davinson Sánchez, que por mala suerte, le pegó un mal tiro de Ritsu Dōan y lo metió en portero. La remontada fue vía Can Uzun con disparo al ángulo para dejar parado a Uğurcan Çakır.

El 3-1 se dio en la reposición del primer tiempo, un tiro libre cobrado y rematado por Jonathan Burkardt, pero que Wilfried Singo desvió apenas para el autogol al 45' +4.

En el segundo tiempo, Burkardt ahora sí le validaron la anotación en remate de cabeza nuevamente, pero que también desvió apenas Davinson Sánchez, aunque al llevar dirección de gol se lo dieron al del Eintracht Frankfurt.

El 5-1 definitivo fue de Ansgar Knauff al 75', esto gracias al robo de balón en linderos del área sobre Gabriel Sara, para que teutón definira ante Çakır para el último gol del partido.