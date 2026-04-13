    Champions League

    Diego Simeone asegura que Atlético enfrentará al Barcelona con fe y seguridad

    El técnico del Atlético de Madrid confía en lo que su equipo quiere que es pasar a las Semifinales de la Champions League.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Diego Simeone asegura que Atlético enfrentará al Barcelona con fe y seguridad

    Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, llega al juego de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League con una ventaja de 2-0 a su favor y aseguró este lunes que todos los escenarios posibles, por el momento, son solo imaginación y que ante todo enfrentarán el juego con "fe y seguridad".

    "Todo lo que imaginemos antes pueden ser sólo imaginaciones. Luego empieza el partido y puede quedar atrás todo lo que pensamos. El otro día tuvimos una buena circulación de pelota, jugamos mucho en campo contrario de lo que se imaginaban. Así que fe y seguridad en lo que queremos, que es pasar", explicó en la rueda de prensa previo al duelo.

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    Y fue enfático en lo que su cuadro buscará ante el conjunto catalán.

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    "Estamos convencidos de lo que necesitamos y de lo que iremos a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que pase eso".

    Sobre si Oblak regresa al arco no quiso adelantar nada porque tiene hasta mañana por la noche para decidir antes de dar la alineación a sus jugadores y acerca del arbitraje que ha dejado algunas polémicas en sus enfrentamientos con el conjunto azulgrana explicó: "estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en los árbitros".

    Koke sobre el partido con Barcelona: "Lo afrontamos como una final"

    Por su parte, el capitán del Atlético, Jorge 'Koke' Resurrección explicó como afronta el equipo el tan ansiado duelo con el Barcelona.

    “Es un partido que puede entrar para la historia. Jugar unos cuartos de final de la Champions e intentar poder pasar a semifinales es algo increíble e histórico también para el club. Nos focalizamos en este partido, no pensamos en la final de la Copa ni en lo que puede venir. Lo afrontamos como una final e ir a por el partido para ganarlo", explicó.

    Finalmente, también comentó sobre el ánimo del resto de la plantilla en la víspera del duelo.

    "Mis compañeros están motivados, con ganas, con respeto al rival que n os enfrentamos y con muchas ganas de hacer un partido aquí en nuestro estadio", sentenció.

    Video Lamine Yamal reta al 'Cholo' Simeone y advierte al Atlético de Madrid
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