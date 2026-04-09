Barcelona Barcelona se queja con UEFA por polémico arbitraje ante Atlético en Champions League El equipo catalán reclama a la UEFA por la mano de Marc Pubill tras el saque de Juan Musso.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Barcelona reclama a la UEFA por arbitraje ante Atlético en Champions. Imagen Getty Images

El FC Barcelona presentó este jueves una queja formal ante la UEFA por los hechos ocurridos con el trabajo del árbitro rumano Istvan Kovacs en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

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El club azulgrana explicó en su comunicado que la actuación arbitral fue contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado. Cabe recordar que el equipo cayó 0-2 frente al conjunto colchonero.

¿Cuál es la jugada que reclama el Barcelona?

La reclamación del Barcelona se centra, según el comunicado, en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, el defensa Marc Pubill agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti.

¿Qué exige el club catalán tras la polémica?

“El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes”, indicó el equipo.

El club añadió que no es la primera vez que se siente perjudicado por el trabajo de la planilla arbitral a lo largo de la presente edición de la Champions League, por lo que considera que la competencia no se ha desarrollado de manera igualitaria.