Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: Sigue aquí el partido de Champions League
El partido de Cuartos de Final de Champions League se juega cuatro días después de su enfrentamiento en LaLiga.
Video ¡Pero que golazo! Julián Alvarez clava el balón en el ángulo para el 0-1
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou por la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025-26.
El equipo culé de Hansi Flick llega tras eliminar en Octavos de Final al Newcastle con un marcador global de 8-3, mientras que los Colchoneros de Diego Simeone dejaron fuera al Tottenham con un global de 7-5.
El partido de Champions League se disputa cuatro días después de que el Barcelona venciera 1-2 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano durante la Jornada 30 de LaLiga.
Video ¡Golazo anulado al Barcelona! Fuera de juego para invalidar el tanto de Rashford
Alineaciones del Barcelona vs. Atlético de Madrid, Cuartos de Final de Champions League
Estos son los 22 jugadores que Hansi Flick y Diego 'Cholo' Simeone mandaron a la cancha del S potify Camp Nou para el duelo de ida de Cuartos de Final de la Champions League.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Eric García
- Pedri (C)
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- David Hancko
- Matteo Ruggeri
- Marcos Llorente
- Koke (C)
- Giuliano Simeone
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
Video ¡Barcelona se queda con uno menos! Cubarsí se va expulsado en el primer tiempo
Acciones destacadas del Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League
- Los jugadores de ambos equipos saltan a la cancha del Spotify Camp Nou.
- Minuto de silencio por la muerte de Mircea Lucescu, leyenda del futbol de Rumania.
- Inicia el partido de ida de los Cuartos de Final.
- Atajada de Juan Musso a disparo de Lamine Yamal.
- Joao Cancelo desborda y saca potente tiro raso que Musso ataja en dos tiempos.
- Primera llegada del Atlético: Giuliano Simeone saca disparo cruzado que pasa por un costado del arco culé.
- Volea de Rashford que va picando y se va por un costado del poste del Atlético.
- ¡Gol anulado del Barcelona! Pedri mete pase filtrado a Lamine Yamal que mete diagonal y empuja Rashford. El abanderado lo anula por juega de juego de Lamine.
- David Hancko se duele y es atendido por el cuerpo médico.
- Hanck no puede continuar y es reemplazo por Marc Pubill al minuto 32.
- Tarjeta amarilla para Koke.
- Tarjeta amarilla para Pau Cubarsí por bajar a Simeone que se escapa solo frente al arco.
- El árbitro va al VAR para revisar una posible tarjeta roja para Cubarsí.
- Tras la revisión en el VAR, el árbitro cambia de decisión y expulsa a Cubarsí al minuto 44.
- ¡Golazo del Atlético de Madrid! Julián Álvarez cobra el tiro libre y pone el balón en el ángulo para el 0-1 en el Camp Nou al minuto 45.
- Termina el primer tiempo. Barcelona 0-1 Atlético de Madrid.
- Hansi Flick hace dos cambios en el descanso: se van Lewandowski y Pedri, entran Gavi y Fermín López.
- Arranca el segundo tiempo en el Camp Nou.
- ¡Se salva el Atlético de Madrid! Asistencia de Lamine Yamal a Rashford que se quita al portero, pero su disparo pega afuera de las redes.
- ¡Poste del Barcelona! Rashford cobra tiro libre y revienta el travesaño con potente disparo.
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