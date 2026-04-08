Barcelona Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: Sigue aquí el partido de Champions League El partido de Cuartos de Final de Champions League se juega cuatro días después de su enfrentamiento en LaLiga.

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Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou por la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025-26.

El equipo culé de Hansi Flick llega tras eliminar en Octavos de Final al Newcastle con un marcador global de 8-3, mientras que los Colchoneros de Diego Simeone dejaron fuera al Tottenham con un global de 7-5.

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El partido de Champions League se disputa cuatro días después de que el Barcelona venciera 1-2 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano durante la Jornada 30 de LaLiga.

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Alineaciones del Barcelona vs. Atlético de Madrid, Cuartos de Final de Champions League



Estos son los 22 jugadores que Hansi Flick y Diego 'Cholo' Simeone mandaron a la cancha del S potify Camp Nou para el duelo de ida de Cuartos de Final de la Champions League.

Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Joao Cancelo

Eric García

Pedri (C)

Dani Olmo

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

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Atlético de Madrid

Juan Musso

Nahuel Molina

Robin Le Normand

David Hancko

Matteo Ruggeri

Marcos Llorente

Koke (C)

Giuliano Simeone

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

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Acciones destacadas del Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League