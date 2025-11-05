    Champions League

    Con un gran Osimhen, Galatasaray golea y hunde al Ajax

    El nigeriano marcó un triplete y se coloca al frente de los goleadores de la UEFA Champions League.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Resumen | Victor Osimhen baila solo al Ajax en triunfo del Galatasaray

    Victor Osimhen dio un partido redondo ante Ajax y con un tripete suyo, Galatasaray goleó 3-0 a domicilio al conjunto holandés en la Jornada 4 de la UEFA Champions League.

    Y es que el nigeriano ante todo mostró un enorme temple desde los 11 pasos, ya que dos de sus anotaciones fueron por la vía y con ellos guió al club turco a la victoria.

    Los tantos del atacante nigeriano fueron a los 59 minutos, 66 y 78.

    El juego se resolvió por completo en la segunda mitad, ya que durante el primer lapso, pese a las llegadas de ambos conjuntos, no hubo anotaciones.

    Lo que sí ocurrió en la segunda mitad vía Osimhen.

    Con este resultado, Galatasaray se ubicó entre los primeros 10 puestos de la competencia con nueve puntos. Mientras, el conjunto de Países Bajos quedó en el puesto 36 de 36 equipos en competencia ya que no ha sumado ni un solo punto.

    Por si fuera poco, Osimhen llegó a seis goles en la UEFA Champions League y se colocó al frente de la competencia en el goleo individual. Le siguen Haaland, Kane y Mbappé con cinco tantos.

    Video Resumen | Galatasaray suma su segunda victoria en la Champions League

    Relacionados:
    Champions LeagueAjaxGalatasarayVictor Osimhen

