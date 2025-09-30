Video Resumen | Bayern Múnich golea a Pafos con doblete de Harry Kane

Galatasaray rescató el resultado más importante de esta fecha de la UEFA Champions League en su segunda jornada después de vencer contra todo pronóstico por 1-0 al Liverpool de la Premier League.

La escuadra de Estambul, líder de la Superliga de Turquía, logró doblegar al todopoderoso conjunto de la Premier League de Inglaterra, todo en un encuentro que los dirigidos por Arne Slot tenían muy al alcance.

A final de cuentas, todo se definió gracias a un gol de penal de Victore Osimhen, suficienta para que los otomanos lograran un resultado de auténtico oro en la Fase de la Liga en la Champions League.

BAYERN MÚNICH NO DECEPCIONA ANTE EL PAFOS



Chipre, hogar actual de Memo Ochoa con el AEL Limassol, recibió también al Bayern Múnich, el dueño absoluto del futbol alemán y, específicamente, el Pafos fue el encargado de enfrentar a los dirigidos por Vincent Kompany.

Harry Kane anotó doblete, mientras que Raphaël Guerreiro y Nicolas Jackson se encargaron de dar rumbo definitivo para el Bayern Múnich, mientras que Micahel Olise puso una 'manita' bávara.