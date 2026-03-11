    Paris Saint-Germain

    PSG cobra venganza y golea al Chelsea en ida de los Octavos de Final de Champions League

    El Paris Saint-Germain de Luis Enrique se vengó tras ser goleado en la Final del Mundial de Clubes.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Vaya obra de arte! ¡Golazo de Kvaratskhelia! PSG esta goleando al Chelsea

    El PSG cobró venganza del Chelsea y lo goleó 5-2 para tomar ventaja en la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26.

    El Paris Saint-Germain de Luis Enrique tuvo se revancha contra los Blues luego de perder por goleada de 3-0 la Final del Mundial de Clubes que se disputó el 13 de julio en Nueva York.

    Chelsea llegaron al duelo con nuevo técnico, el inglés Liam Rosenior, quien sustituyó al italiano Enzo Marezca a principios de año, y registra 10 victorias, dos empates y tres derrotas.

    Partidazo de ida y vuelta en el Parque de los Príncipes de París, donde el PSG se puso rápidamente al frente del marcador con gol de Bradley Barcola al minuto 10.

    El Chelsea empató el juego al minuto 28 con un derechazo dentro del área de Malo Gusto gracias a un extraordinario cambio de juego de Enzo Fernández.

    Pero el PSG recuperó la ventaja antes de terminar el primer tiempo gracias a un contragolpe letal que finalizó Ousmane Dembélé con un doble enganche y un tiro dentro del área al 40’.

    En el segundo tiempo, una vez más el club de la Premier League empató la pizarra con gol de Enzo Fernández tras una diagonal de Pedro Neto por la banda izquierda al minuto 57.

    El Paris Saint-Germain liquidó el partido al 74’ gracias a un error de Filip Jörgensen en la salida que aprovechó Vitinha para sacar un disparo bombeado.

    El cuadro de la Ligue 1 anotó el 4-2 al minuto 86 con un golazo de Khvicha Kvaratskhelia que recibió el esférico por la banda izquierda para enganchar al centro del campo y sacar un derechazo al segundo poste.

    Y el 5-2 final llegó también de la mano de Kvaratskhelia que aprovechó una espectacular jugada colectiva del PSG y una diagonal de Hakimi procedente del costado derecho.

    El partido de vuelta de Octavos de Final entre Chelsea y PSG se jugará el próximo martes 17 de marzo en el Stamford Bridge de Londres.

    Paris Saint-GermainChelsea

