Champions League Newcastle vs. Barcelona EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League Sigue las incidencias la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones desde St. James' Park.

Video Hansi Flick salva a niño de quedar atrapado en una valla en Newcastle

Newcastle vs. Barcelona se enfrentan este martes en la Id de Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26, que se jugará en St. James' Park.

Las Urracas avanazaron a esta ronda tras golear con global de 9-3 a Qarabag, esto en la fase de Playoffs de la Liga de Campeones.

Los culés pasaron de forma directa a estos Octavos de Final, luego de terminar en los mejores ocho lugares en la Fase de Liga.

PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE



Esta es la cartelera de partidos que se tienen en esta semana: