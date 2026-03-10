    Champions League

    Newcastle vs. Barcelona EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    Sigue las incidencias la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones desde St. James' Park.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Hansi Flick salva a niño de quedar atrapado en una valla en Newcastle

    Newcastle vs. Barcelona se enfrentan este martes en la Id de Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26, que se jugará en St. James' Park.

    Las Urracas avanazaron a esta ronda tras golear con global de 9-3 a Qarabag, esto en la fase de Playoffs de la Liga de Campeones.

    Los culés pasaron de forma directa a estos Octavos de Final, luego de terminar en los mejores ocho lugares en la Fase de Liga.

    PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE


    Esta es la cartelera de partidos que se tienen en esta semana:

    • Galatasaray 1-0 Liverpool
    • Atalanta vs. Bayern Múnich
    • Atlético de Madrid vs. Tottenham
    • Bayer Leverkusen vs. Arsenal
    • PSG vs. Chelsea
    • Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa
    • Real Madrid vs. Manchester City
