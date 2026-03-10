    Champions League

    Hans Flick evita que niño quede atrapado en las vallas previo al Newcastle vs. Barcelona

    El técnico del Barcelona quiso atendar a aficionados y se percató inmediatamente de esta situación.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Hansi Flick salva a niño de quedar atrapado en una valla en Newcastle

    En la previa del partido del Newcastle vs. Barcelona de la Champions League, el técnico Hansi Flick dio la nota por un lind gesto que tuvo con un pequeño aficionado.

    Flick había comparecido en conferencia de prensa donde habló de las palabras de Xavi el pasado domingo, para después realizar el reconocimiento de cancha del cuadro de la Premier League.

    A la hora de abandonar St. James' Park este pasado lunes, varios fans esperaban al entrenador culé para recibir firmas, pero el alemán se percató de un hecho que pudo terminar en desgracia.

    FLICK SALVA A NIÑO DE SER APLASTADO


    Hansi Flick se dirigió a los aficionados que esperaban a las afueras del estadio del Newcastle y se dio cuenta que detrás de las vallas que delimitan el acceso de los fans había un niño que estaba llorando, aplastado por otros seguidores.

    El alemán no dudó ni un momento en acercarse para pedir que el niño pudiera salir, sin que los elementos de seguridad que cuidaban la zona reaccionaran de manera inmediata.

    Flick y alguien más de la delegación del Barcelona en Newcastle por la Champions League, lograron que el niño fuera rescatado y con lágrimas en los ojos recibió apapacho del técnico culé.

    El estratega platicó con el joven aficionado que esperaba su autógrafo y finalmente un guardia de seguridad hizo que volviera detrás de las vallas como si nada hubiera pasado.

    Video Flick rompe el silencio sobre las polémicas declaracion de Xavi
    Champions LeagueFC BarcelonaHansi Flick

