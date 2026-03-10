    Champions League

    Álvaro Arbeloa no ve inferior al Real Madrid sobre Manchester City en Champions League

    El técnico español compareció previo a la Ida de Octavos de Final y afirmó que espera una sorpresa de Guardiola.

    Por:Antonio Quiroga
    Álvaro Arbeloa habló en la previa del partido de Real Madrid vs. Manchester City por la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26 en el Santiago Bernabéu.

    El técnico español, que llegó a mitad de temporada en lugar de Xabi Alonso, aseguró que por nada del mundo ve al cuadro blanco inferior que el inglés.

    "Ya he dicho que el Real Madrid siempre es favorito, sigo creyéndolo. Somos el Real Madrid y nunca nos sentimos inferiores a nadie. No importan las circunstancias ni el rival. Sabemos de la grandeza del Manchester City, de los jugadores y del entrenador, y que ganaron la Champions League hace dos años".

    Ante la baja de varios jugadores, incluida la de Mbappé que no se entrenó tampoco este martes, Arbeloa habló sobre Pep Guardiola, al que respeta y sabe que siempre tendrá algo para sorprender.

    "Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que estudies a sus equipos, en partidos como este siempre aparece algo diferente. Tenemos que pensar en las muchas variantes que puede usar y los cambios que puede hacer. Me sorprendería mucho que mañana no hubiera algún cambio en la forma de atacar del equipo o incluso un jugador diferente".

    RAJADA DE ARBELOA A PALABRAS DE LAPORTA


    Con la polémica del caso Negreira del Barcelona, el candidato Joan Laporta aseguró que el Real Madrid ha manejado a los árbitros desde hace mucho tiempo, a lo que tuvo una respuesta de Álvaro Arbeloa.

    "¡Ah, sí, el candidato Laporta! Creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más".

    Video Lesión de Mbappé sería más grave, ¿está en riesgo el Mundial 2026?
