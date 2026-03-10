    Champions League

    UEFA Champions League: sigue en vivo los Octavos de Final Ida entre Newcastle vs. Barcelona

    Todo listo para el arranque en el St James’ Park. Conoce dónde verlo según tu zona horaria.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Horario y dónde ver los partidos de Octavos de Final de ida de la UEFA Champions League

    Este martes 10 de marzo St James’ Park será el escenario del enfrentamiento entre Newcastle y Barcelona, correspondiente a los Octavos de Final de Ida en la UEFA Champions League.

    Newcastle se impuso al Qarabag con un contundente marcador global de 9-3, mientras que Barcelona eliminó al Copenhague con un 4-1 en la Fase de Liga para clasificar directo a los Octavos.

    Este partido no solo representa una oportunidad para avanzar en la competición, sino que también pone de manifiesto el rendimiento reciente de ambos clubes, que han mostrado una sólida capacidad ofensiva en sus respectivos encuentros previos.

    Con Newcastle disfrutando de una racha positiva tras su victoria en la etapa anterior y Barcelona buscando mantener su impulso tras eliminar a su rival, la eliminatoria promete ser un desafío para ambos.

    La importancia de este encuentro radica en la necesidad de marcar una ventaja en el partido de ida, ya que el resultado global determinará quién avanza a la siguiente fase.

    Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER NEWCASTLE VS. BARCELONA DE OCTAVOS DE FINAL IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Barcelona visita al Newcastle en un duelo de Octavos de Final de Ida, donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida. Con una sólida defensa, el equipo local intentará frenar el ataque del conjunto visitante, que ha mostrado gran capacidad goleadora en la fase de grupos.

    Estos equipos se vieron las caras esta misma temporada pero en Fase de Liga, donde el conjunto catalán se impuso 1-2 en territorio inglés. Antes se midieron en Fases de Grupos de las temporadas 1997-1998 y 2002-2003.

    • Cuándo es el Newcastle vs. Barcelona: el juego es este martes 10 de marzo en el St James’ Park.
    • A qué hora es el Newcastle vs. Barcelona: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Newcastle vs. Barcelona: sigue la transmisión de este partido de Octavos de Final en Estados Unidos por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

