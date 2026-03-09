Real Madrid Real Madrid suma ocho bajas ante Manchester City en Champions League El equipo merengue tiene un panorama complicado para el partido de ida de Octavos de Final.

Video Real Madrid registra ocho bajas por lesión para enfrentar al Manchester City

El Real Madrid es un hospital de cara al partido de ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League donde enfrentará al Manchester City este miércoles 11 de marzo.

La mañana de este lunes, el conjunto merengue de Álvaro Arbeloa confirmó la baja de Álvaro Carreras por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

En total son ocho bajas por lesión que tiene el Real Madrid a dos días de medirse al Manchester City de Pep Guardiola en el Estadio Santiago Bernabéu.

Además de Carreras, Arbeloa no podrá contar con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Dani Ceballos, Raúl Asencio y David Alaba.

En el caso de Mbappé, el francés presenta un esguince en la rodilla izquierda, aunque su entorno teme que se trate de una lesión en el ligamento cruzado posterior izquierdo que lo aleje de las canchas para el resto de la temporada para llegar sano al Mundial 2026.

Mientras que Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco externo de la rodilla derecha, por lo que es un hecho que se perderá la Copa del Mundo y estará fuera todo el 2026.

Bajas del Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

Álvaro Carreras: Lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

Lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Kylian Mbappé: Esguince de rodilla izquierda.

Esguince de rodilla izquierda. Rodrygo: Rotura de ligamento cruzado y menisco externo de la rodilla derecha.

Rotura de ligamento cruzado y menisco externo de la rodilla derecha. Jude Bellingham : Lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

: Lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Éder Militao: Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dani Ceballos: Rotura en el sóleo de la pierna derecha.

Rotura en el sóleo de la pierna derecha. Raúl Asencio: Contractura cervical.

Contractura cervical. David Alaba: Lesión muscular en la pantorrilla.