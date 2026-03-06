    Real Madrid

    UEFA castiga y lanza amenaza a Real Madrid tras actos racistas en Champions

    El organismo sancionó a los Merengues por lo ocurrido en el juego ante Benfica.

    Por:
    Raúl Martínez
    La UEFA sancionó al Real Madrid con una multa de 15 mil euros y lanzó una amenaza al cuadro blanco con un cierre parcial del estadio Santiago Bernabéu tras un incidente protagonizado por un aficionado durante un partido ante Benfica en la Champions League.

    El castigo se deriva de un hecho ocurrido en el encuentro ante los portugueses, cuando las cámaras captaron a un seguidor realizando un saludo nazi, un gesto considerado como comportamiento racista o discriminatorio por parte del organismo europeo.

    Debido a ello, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó imponer la sanción económica y ordenar el cierre parcial de unos 500 asientos en la grada sur inferior del Estadio Santiago Bernabéu para un partido de competiciones europeas en caso de reincidencia.

    Tras lo ocurrido, el club merengue informó que el aficionado fue identificado y expulsado inmediatamente del estadio y un día después el seguidor salió en su defensa con un video publicado en redes sociales.

    El siguiente compromiso de Real Madrid en la Champions League será en la ida de los Octavos de Final cuando reciban al Manchester City este 11 de marzo en el Santiago Bernabéu.

