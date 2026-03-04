Champions League PSG vs. Chelsea: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos Los partidos de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones siguen este miércoles.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Khvicha Kvaratskhelia of PSG runs with the ball during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images) Imagen Getty Images

PSG vs. Chelsea es el partido de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este martes 10 de marzo en el Parques de los Príncipes.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.

PSG VS. CHELSEA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de PSG vs. Chelsea trae historia reciente por la Final del pasado Mundial de Clubes 2025 que ganó el cuadro de la Premier League.