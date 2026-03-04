Newcastle vs. Barcelona: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos
Los partidos de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones arrancan este martes.
Barcelona a semis de Copa del Rey
Imagen @FCBarcelona_es
Newcastle vs. Barcelona es el partido de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este martes 10 de marzo en St. James Park.
Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.
NEWCASTLE VS. BARCELONA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER
Este compromiso de Newcastle vs. Barcelona tiene mucho 'candela' debido a las declaraciones previas que han existido del cuadro de la Premier League.
- FECHA: Martes 10 de marzo
- HORARIO: 16H ET, 15H CT y 13H PT en los Estados Unidos
- DÓNDE VER: UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN.
