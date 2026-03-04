Champions League Newcastle vs. Barcelona: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos Los partidos de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones arrancan este martes.

Barcelona a semis de Copa del Rey Imagen @FCBarcelona_es

Newcastle vs. Barcelona es el partido de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este martes 10 de marzo en St. James Park.

PUBLICIDAD

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.

NEWCASTLE VS. BARCELONA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de Newcastle vs. Barcelona tiene mucho 'candela' debido a las declaraciones previas que han existido del cuadro de la Premier League.