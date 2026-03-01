    Champions League

    Mourinho no se tocará el corazón con Gianluca Prestianni si es culpable

    El director técnico del Benfica aseguró que no lo mirará "de la misma forma".

    Por:
    Omar Carrillo
    Video José Mourinho habla del estado del Benfica tras partido ante Real Madrid en Champions League

    José Mourinho, director técnico del Benfica, no se tocará el corazón en caso de que su jugador Gianluca Prestianni sea culpable por insultos racistas a Vinícius Júnior del Real Madrid.

    En la conferencia de prensa previa al duelo ante el Gil Vicente de la liga portuguesa, respondió preguntas sobre el caso y aseguró que tanto él como su club " repudian" cualquier tipo de discriminación.

    "Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Hay cariño al futbolista. No hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó", sentenció.

    Sin embargo, el técnico luso también reivindicó la presunción de inocencia de su jugador.

    "No soy muy culto, pero tampoco un ignorante, tengo un bagaje cultural básico. Presunción de inocencia. ¿Es un derecho humano o no? (...). Desafortunadamente, la UEFA decidió retirar al jugador del partido (de vuelta) porque descubrió un artículo que estaba oculto. ¿No deberías poner un 'si' primero?", finalizó.

    Hay que recordar que los hechos ocurrieron en la ida entre Benfica y Real Madrid de los Play-offs de la UEFA Champions League. En el Estadio da Luz, alrededor del minuto 52, Vinícius corrió hacia al árbitro para quejarse de un supuesto insulto racial que habría recibido por parte del futbolista argentino.

    La palabra que denunció Vinícius fue “mono”, la cual no se pudo comprobar en la cancha ni en las repeticiones porque Prestianni se llevó la playera a la boca.

    Ahora mismo se está a la espera de la sanción disciplinaria o a su descargo por parte de la UEFA, pero por lo pronto el argentino no jugó el duelo de vuelta por determinación del organismo.

    Video Gianluca Prestianni confiesa llamar mono a Vinícius Júnior según prensa lusa
