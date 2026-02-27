    Champions League

    Fechas y horarios de Octavos de Final de la Champions League 2026

    16 equipos buscan llegar a la final que se jugará en Budapest en el mes de mayo.

    Video ¡Definidos los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26!

    Se dio a conocer los cruces de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2026 después de que se disputarán los playoffs de la ronda eliminatoria.

    Los juegos de ida de los octavos se diputarán entre el 10 y 11 de marzo, y los partidos de vuelta en la una semana después.

    FECHAS Y HORARIOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS

    Partidos de ida

    10 de marzo

    • Galatasaray vs. Liverpool: 11:45 am del Centro de México; 1:45 pm del ET, 12:45 pm del CT en los Estados Unidos.
    • Atalanta vs. Bayern Munich: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Newcastle vs. Barcelona: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Atlético de Madrid vs. Tottenham: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.

    11 de marzo

    • Bayer Leverkusen vs. Arsenal: 11:45 am del Centro de México; 1:45 pm del ET, 12:45 pm del CT en los Estados Unidos.
    • PSG vs. Chelsea: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Real Madrid vs. Manchester City: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Bodo vs. Sporting CP: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.

    Partidos de vuelta
    17 de marzo

    • Sporting CP vs. Bodo: 11:45 am del Centro de México; 1:45 pm del ET, 12:45 pm del CT en los Estados Unidos.
    • Chelsea vs. PSG: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Manchester City vs. Real Madrid: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Arsenal vs. Bayer Leverkusen: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    18 de marzo

    • Barcelona vs. Newcastle: 11:45 am del Centro de México; 1:45 pm del ET, 12:45 pm del CT en los Estados Unidos.
    • Liverpool vs. Galatasaray: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Bayern Munich vs. Atalanta: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
    • Tottenham vs. Atlético de Madrid: 2:00 pm del Centro de México; 4:00 pm del EST, 3:00 pm del Centro en los Estados Unidos.
