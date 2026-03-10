Champions League Dónde ver el partido Atalanta vs. Bayern Múnich de los Octavos de Final Ida de UEFA Champions League: horarios y canales El partido en el Stadio di Bergamo se disputará el próximo martes, 10 de marzo de 2026 y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.

Video Horario y dónde ver los partidos de Octavos de Final de ida de la UEFA Champions League

Este martes 10 de marzo el Stadio di Bergamo será el escenario del enfrentamiento entre Atalanta y Bayern Múnich, correspondiente a los Octavos de Final de ida en la la UEFA Champions League.

PUBLICIDAD

Este contexto de eliminatorias directas añade una presión adicional, ya que cada gol cuenta en la búsqueda de avanzar a la siguiente fase del torneo.

El rendimiento reciente de ambos equipos sugiere que están en buena forma, lo que podría influir en el desarrollo del partido. Atalanta, tras su victoria ante Borussia Dortmund, buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa, mientras que Bayern Múnich intentará mantener su racha ganadora tras eliminar al PSV.

La importancia de este encuentro es crucial, ya que el resultado determinará quién avanza en la competición. Para conocer cómo y dónde se podrá ver este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER ATALANTA VS. BAYERN DE MÚNICH DE OCTAVOS DE FINAL IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta recibe al Bayern de Múnich en un duelo donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida de los Octavos de Final, con la solidez defensiva del local como un factor a considerar. Mientras tanto, el Bayern, con su potente ataque, intentará marcar en campo contrario para llevar una ventaja a la vuelta.

Cuándo es el Atalanta vs. Bayern Múnich : el juego es este martes 10 de marzo en el Stadio di Bergamo.

: el juego es este martes 10 de marzo en el Stadio di Bergamo. A qué hora es el Atalanta vs. Bayern Múnich: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atalanta vs. Bayern de Múnich: sigue la transmisión en vivo en Estados Unidos por la señal de ViX.