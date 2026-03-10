    Champions League

    Galatasaray vs. Liverpool: horario y dónde ver el partido de UEFA Champions League de Octavos de Final Ida

    El partido en el Rams Park se disputará el próximo martes, 10 de marzo de 2026 y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Horario y dónde ver los partidos de Octavos de Final de ida de la UEFA Champions League

    Este martes 10 de marzo Galatasaray se enfrentará al Liverpool en el Rams Park, en un duelo correspondiente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

    Ambos equipos llegan a esta fase tras haber superado con éxito la ronda anterior, los Playoffs: Galatasaray eliminó a la Juventus con un marcador global de 5-7, mientras que Liverpool evitó los Playoffs y su último juego fue una goleada sobre Qarabag con un contundente 6-0.

    Este enfrentamiento se presenta como una oportunidad crucial para ambos clubes, que buscan avanzar en la competición y demostrar su capacidad en el escenario europeo.

    El rendimiento reciente de los dos equipos ha sido notable, con Galatasaray mostrando una sólida ofensiva en su último encuentro y Liverpool manteniendo una defensa firme.

    La victoria del Galatasaray sobre la Juventus y la contundente actuación del Liverpool ante el Qarabag son indicativos de la forma en la que ambos equipos se han preparado para este choque.

    Los aficionados están invitados a seguir leyendo para descubrir cómo y dónde se televisa este importante partido.

    HORARIO Y DÓNDE VER GALATASARAY VS. LIVERPOOL DE OCTAVOS DE FINAL IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Galatasaray recibe al Liverpool en un duelo de Octavos de Final, donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida. Con una sólida defensa, el equipo local intentará frenar el ataque del visitante, que ha mostrado gran capacidad goleadora en la Fase de Liga.

    Galatasaray y Liverpool se enfrentaron esta temporada en la Fase de Liga con victoria del conjunto turco es la tercer serie en la que se enfrenten en la Copa de Europa, la primera en la campaña 2001-2002 en Fase de Grupos y la segunda en la 2006-2007, también en Fase de Grupos, formato anterior al actual en el torneo.

    • Cuándo es el Galatasaray vs. Liverpool: el juego es este martes 10 de marzo de 2026 en el Rams Park.
    • A qué hora es el Galatasaray vs. Liverpool: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 13:45 tiempo del Este, 12:45 tiempo del Centro y 10:45 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Galatasaray vs. Liverpool: puedes ver la transmisión en vivo de este partido en Estados Unidos por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

