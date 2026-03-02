    Champions League

    Mbappé en duda para Champions League con Real Madrid por lesión

    El cuadro blanco dio actualización tras estudios en las últimas horas y no son buenas noticias.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Definidos los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26!

    Real Madrid anunció la baja de Kylian Mbappé por lesión desde hace días, pero este lunes tuvo una actualización que pone a todos nerviosos por el calendario venidero.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Champions League

    Mourinho no se tocará el corazón con Gianluca Prestianni si es culpable
    1 mins

    Mourinho no se tocará el corazón con Gianluca Prestianni si es culpable

    UEFA Champions League
    Reaparece Rodrigo Huescas con su primera entrevista desde su lesión
    1:47

    Reaparece Rodrigo Huescas con su primera entrevista desde su lesión

    UEFA Champions League
    Fechas y horarios de Octavos de Final de la Champions League 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de Octavos de Final de la Champions League 2026

    UEFA Champions League
    Champions League: Real Madrid expulsa a aficionado por presunto saludo nazi en plena transmisión
    1 mins

    Champions League: Real Madrid expulsa a aficionado por presunto saludo nazi en plena transmisión

    UEFA Champions League
    "No al racismo" y "Respeto" los tifos que se verán en el Real Madrid vs. Benfica
    1 mins

    "No al racismo" y "Respeto" los tifos que se verán en el Real Madrid vs. Benfica

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Real Madrid vs. Benfica en los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver Real Madrid vs. Benfica en los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido Juventus vs. Galatasaray de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Juventus vs. Galatasaray de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido Atalanta vs. Borussia Dortmund de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Atalanta vs. Borussia Dortmund de los Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League
    6:00

    Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Newcastle certifica pase a Octavos de Final de la Champions League
    5:51

    Resumen | Newcastle certifica pase a Octavos de Final de la Champions League

    UEFA Champions League

    Tras la realización del sorteo de Octavos de Final de la Champions League y el enfrentamiento de Real Madrid vs. Manchester City, la mayor duda será tener el francés.

    Al inicio se pensaba que eran algunas molestias musculares, pero el club y el jugador, con apoyo de la selección de Francia, decidieron realizar nuevos estudios.

    LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN DE MBAPPÉ


    Este lunes el Real Madrid comunicó a través de una nota en su página oficial la actualización de la lesión de Mbappé, que lo pone desde ya como duda para la Champions League.

    "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".

    Mbappé se perdió la Vuelta de Liga de Campeones ante Benfica la pasada semana y este lunes seguirá ausente en el juego de LaLiga ante Getafe, su regresó es incierto por la gravedad de la lesión.

    Se espera que en los próximos días exista un panorama más claro sobre si Mbappé podrá estar en la Ida de Octavos de Final de la Champions ante Manchester City el siguiente 11 de marzo.

    Video Real Madrid vaticina un partido de alto nivel ante Manchester City
    Relacionados:
    Champions LeagueReal MadridKylian Mbappé

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX