Champions League Mbappé en duda para Champions League con Real Madrid por lesión El cuadro blanco dio actualización tras estudios en las últimas horas y no son buenas noticias.

Video ¡Definidos los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26!

Real Madrid anunció la baja de Kylian Mbappé por lesión desde hace días, pero este lunes tuvo una actualización que pone a todos nerviosos por el calendario venidero.

Tras la realización del sorteo de Octavos de Final de la Champions League y el enfrentamiento de Real Madrid vs. Manchester City, la mayor duda será tener el francés.

Al inicio se pensaba que eran algunas molestias musculares, pero el club y el jugador, con apoyo de la selección de Francia, decidieron realizar nuevos estudios.

LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN DE MBAPPÉ



Este lunes el Real Madrid comunicó a través de una nota en su página oficial la actualización de la lesión de Mbappé, que lo pone desde ya como duda para la Champions League.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".

Mbappé se perdió la Vuelta de Liga de Campeones ante Benfica la pasada semana y este lunes seguirá ausente en el juego de LaLiga ante Getafe, su regresó es incierto por la gravedad de la lesión.

Se espera que en los próximos días exista un panorama más claro sobre si Mbappé podrá estar en la Ida de Octavos de Final de la Champions ante Manchester City el siguiente 11 de marzo.