    Champions League

    Fechas y horarios de Cuartos de Final de la Champions League 2026

    La UEFA reveló el calendario oficial de los partidos de esta ronda de eliminación directa.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Clasificados a los Cuartos de Final de la Champions League 2026

    Se conocen los partidos de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025-26 tras la culminación de la ronda de los Octavos de Final.

    El camino que empezó con 36 clubes en la Fase de Liga, que luego se recortó a 24 para los Playoffs y finalmente a 16 para Octavos de Final, ahora solo tiene 8 clubes en competencia.

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    FECHAS Y HORARIOS DE CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS

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    De los favoritos se fueron ya Manchester City, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, entre otros, pero siguen clubes importantes como Real Madrid, Barcelona, PSG o Bayern Múnich.

    El viejo clásico de la UEFA Champions League se vivirá nuevamente con el enfrentamiento de Bayern Múnich vs. Real Madrid, así como duelo español entre Barcelona vs. Atlético de Madrid.

    El líder de la Premier League, Arsenal, enfrentará a una de las 'Cenicientas' del torneo como es Sporting Lisboa; y finalmente el PSG vs. Liverpool que sacará chispas en ambos frente.

    PARTIDOS DE IDA, 7 Y 8 DE ABRIL

    • Real Madrid vs. Bayern Múnich: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México
    • Sporting Lisboa vs. Arsenal: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México
    • Barcelona vs. Atlético de Madrid: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México
    • PSG vs. Liverpool: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México

    PARTIDOS DE VUELTA, 14 Y 15 DE ABRIL

    • Atlético de Madrid vs. Barcelona: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México
    • Liverpool vs. PSG: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México
    • Bayern Múnic vs. Real Madrid: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México
    • Arsenal vs. Sporting Lisboa: 15:00 horas ET, 114:00 horas CT y 12:00 horas PT en los Estados Unidos; 13:00 horas del Centro de México.
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