Champions League Arsenal vs. Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de Champions League Ambos equipos esperan clasificarse a una nueva Final y por fin ganar La Orejona en Hungría.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Arsenal vs. Atlético de Madrid: Así puedes ver la Semifinal de la Champions League

El partido de Arsenal vs. Atlético de Madrid de Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 definirá al primer finalista del próximo 30 de mayo en Hungría.

El resultado de 1-1 en la Ida dejó todo para este encuentro de Vuelta, por tanto, ambos clubes deben sí o sí ganar, ya que el empate global manda el juego a los tiempos extra con posibles penales.

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Arsenal no regresa a una Final de la Champions League desde hace 20 años, cuando clasificó a la única que ha jugado en su historia y perdió por 2-1 ante el Barcelona en París.

Atlético de Madrid jugó las Finales de 1974, 2014, 2016 y en todas perdió, la primera ante Bayern Múnich y las últimas dos contra el Real Madrid.

ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMIFINAL DE CHAMPIONS LEAGUE



Para el partido de Arsenal vs. Atlético de Madrid, ambos equipos llegan con triunfos importantísimos en sus respectivas actividades en sus competencias locales.

Los Gunners golearon 3-0 al Fulham de Raúl Jiménez en la Premier League, mientras que el Atleti venció 2-0 a Valencia de visitante, con la primera asistencia de Obed Vargas en Europa.