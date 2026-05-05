Arsenal Arsenal vuelve a la final de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid Los Gunners derrotaron al equipo colchonero y vuelven a una final de Champions 20 años después; el partido no estuvo exento de polémica.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Arsenal vs. Atlético de Madrid: Los Gunners se clasifican a la final

El Arsenal se convirtió en el primer finalista de la Champions League 2025-2026, luego de derrotar 1-0 (2-1 en el marcador global) al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales.

El partido no estuvo exento de polémica, pues en el inicio de la segunda parte, al minuto 50, se dio un pase largo para Giuliano Simeone quien evadió al portero, pero en la carrera siguió Leonardo quien se interpuso para evitar el remate.

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El argentino cayó en el área y la jugada parecía penalti, pero el árbitro descartó la posibilidad provocando la molestia de todo el Atlético de Madrid.

El partido había comenzado con posibilidades para ambos equipos, pero ninguno pudo aprovechar sus opciones, también gracias a las buenas actuaciones de los porteros.

Fue antes de que se fueran al descanso que llegó un pase filtrado a Victor Gyokeres que desde la derecha mandó el centro a segundo poste. Ahí Trossard remató con potencia, Oblak tapó, pero en el rebote Bukayo Saka marcó el gol.

Todavía el delantero sueco tuvo una jugada clara más adelante y después de la acción polémica, pero no pudo conectar de buena forma y mandó la pelota por arriba de la portería.

Simeone trató de buscar el gol metiendo a Sorloth, pero el noruego tampoco pudo hacer nada, pese a que tuvo una buena opción al final. Ahora esperan al ganador del Bayern Munich ante PSG que la semana pasada ofrecieron un partidazo.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE ARSENAL JUGÓ UNA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE?

Esta será la segunda vez que el Arsenal dispute una final de la Champions League. La única vez había sido en la temporada 2005-2006 cuando se enfrentó al Barcelona en el Stade de France.

En ese partido perdieron por 2-1 en un partido que se definió en los últimos minutos en favor del cuadro blaugrana que iba perdiendo desde la primera mitad. Sol Campbell había anotado para los Gunners, pero Oleguer y Larsson le dieron la victoria a Barcelona.

ACCIONES DEL ARSENAL VS ATLÉTICO DE MADRID:

Termina el partido, Arsenal llega a la final de la Champions League

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(F | 1-0) El Arsenal se lleva la victoria por la mínima y elimina al Atleti.

Remate de Sorloth que se queda en las manos de Raya

(80' | 1-0) Sorloth intenta con un reamte de zurda desde fuera del área, pero el balón quedó en las manos de Raya.

Gyokeres se pierde una inmejorable oportunidad de anotar el segundo

(65' | 1-0) Centro desde la banda izquierda al centro del área donde apareció Gyokeres quien remató de frente, pero mandó la pelota arriba de la portería.

Video ¡El oso de la eliminatoria! Gyokeres falló solo frente al arco

Atajadón de Raya evita el gol del Atlético de Madrid

(55' | 1-0) Griezmann saca un potente remate hacia el lado izquierdo de Raya quien se lanza para tapar.

Video ¡TIRO ATAJADO! disparo por Antoine Griezmann.

Giuliano Simeone intenta, pero se topa con la defensa

(50' | 1-0) Pase largo para Giuliano Simeone quien evade al portero, pero en la carrera sigue Saliba quien se interpone para evitar que remate.

Video ¡Se desata la polémica! Atlético pedía penal por una posible falta de Magalhaes

Inicia el segundo tiempo

(45' | 1-0) Arranca la segunda mitad con el Arsenal buscando conservar su ventaja.

Termina el primer tiempo con triunfo parcial del Arsenal

(45'+1' | 1-0) El Arsenal lució mejor al cierre del primer tiempo, habrá que esperar cómo encarará el Atlético el complemento.

¡Gooooool del Arsenal! Saka manda la pelota al fondo

(44' | 1-0) Pase filtrado a Gyokeres que desde la derecha manda el centro a segundo poste. Ahí Trossard remata con potencia, Oblak tapa, pero en el rebote Saka marca el gol. El marcador global está 2-1 para los Gunners.

Video ¡Gol del Arsenal! Bukayo Saka aprovecha el rechace de Oblak y pone el 1-0

Rice intenta de fuera del área, pero el balón se va afuera

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(34' | 0-0) La pelota llega a Rice tras varios intentos por llegar al área y el inglés remató justo en los linderos del área grande, pero la pelota se va tras un rebote.

Arsenal se queda cerca en una jugada que no encontró rematador

(25' | 0-0) Lewis-Skelly llegó a línea final quedando frente al portero, remató y l pelota se paseó peligrosamente frente a la meta sin encontrar rematador.

¡Cerca el Atlético! Por poco la pelota se va fuera del campo

(11' | 0-0) Centro al área de Griezmann, el portero corta la trayectoria, pero queda al centro donde estuvo cerca de llegar Julián, pero Gabriel se interpone.

Video ¡Tremenda atajada de Raya! Arsenal se salva del gol del Atlético

Inicia el partido de vuelta de las semifinales entre Arsenal y Atlético de Madrid

(1' | 0-0) Ya se juega el partido en Inglaterra, el marcador global está 1-1. Obed Vargas está en la banca.