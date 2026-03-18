Estos son los clasificados a Cuartos de Final en la UEFA Champions League
Estos son los clubes que superaron la fase de Octavos de Final rumbo a la Final en Budapest.
La UEFA Champions League supera una fase más y ahora se enfoca rumbo a la Fase Final de los Cuartos de Final a celebrarse entre el 7 y 15 de abril próximos con las llaves definidas con rumbo a la Final en el Estadio Puskás en Budapest el 30 de mayo.
P SG y Real Madrid obtuvieron su clasificación con sendas goleadas en el marcador global sobre Chelsea y Manchester City, de manera respectiva, para dejar al futbol de Inglaterra sin dos de sus representantes.
El que sí avanzó fue Arsenal, que se impuso con categoría al Bayer Leverkusen con global de 3-1 tras la vuelta en Londres y citarse con Sporting Lisboa, que echó a la ‘Cenicienta’ del torneo, Bodo/Glimt.
Estos son los equipos clasificados a Cuartos de Final de la UEFA Champions League:
- PSG
- Real Madrid
- Sporting Lisboa
- Arsenal
Partidos de Cuartos de Final de la UEFA Champions League:
- Sporting Lisboa vs. Arsenal
- Newcastle/Barcelona vs. Atlético de Madrid/Tottenham
- Real Madrid vs. Atalanta/Bayern Múnich
- PSG vs. Galatasaray/Liverpool