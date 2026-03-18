    Champions League

    Estos son los clasificados a Cuartos de Final en la UEFA Champions League

    Estos son los clubes que superaron la fase de Octavos de Final rumbo a la Final en Budapest.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Resumen | Arsenal derrota al Leverkusen y se instala en Cuartos de Final

    La UEFA Champions League supera una fase más y ahora se enfoca rumbo a la Fase Final de los Cuartos de Final a celebrarse entre el 7 y 15 de abril próximos con las llaves definidas con rumbo a la Final en el Estadio Puskás en Budapest el 30 de mayo.

    P SG y Real Madrid obtuvieron su clasificación con sendas goleadas en el marcador global sobre Chelsea y Manchester City, de manera respectiva, para dejar al futbol de Inglaterra sin dos de sus representantes.

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    El que sí avanzó fue Arsenal, que se impuso con categoría al Bayer Leverkusen con global de 3-1 tras la vuelta en Londres y citarse con Sporting Lisboa, que echó a la ‘Cenicienta’ del torneo, Bodo/Glimt.

    Estos son los equipos clasificados a Cuartos de Final de la UEFA Champions League:

    • PSG
    • Real Madrid
    • Sporting Lisboa
    • Arsenal

    Partidos de Cuartos de Final de la UEFA Champions League:

    • Sporting Lisboa vs. Arsenal
    • Newcastle/Barcelona vs. Atlético de Madrid/Tottenham
    • Real Madrid vs. Atalanta/Bayern Múnich
    • PSG vs. Galatasaray/Liverpool
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