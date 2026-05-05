    Champions League

    Esto necesitan Arsenal, Atleti, Bayern y PSG para llegar a la Final de la Champions

    Gunners y Colchoneros empataron en la ida de las Semis, mientras que los parisinos derrotaron a los bávaros.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Esto necesita Arsenal, Atlético, Bayern y PSG para avanzar a la Final de Champions 2026

    La UEFA Champions League 2026 está al rojo vivo y las semifinales llegan a su punto decisivo donde cuatro equipos buscarán el boleto a la ansiada Final que se disputará en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

    Del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid saldrá este martes el primer finalista, y será el miércoles cuando se conozca el segundo invitado de la llave entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.

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    ¿QUÉ NECESITAN LOS EQUIPOS PARA AVANZAR A LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

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    Arsenal vs. Atlético de Madrid

    En el juego de ida de las semifinales disputado en el estadio Metropolitano, el marcador quedó igualado a un tanto por lo que está llave completamente abierta y en el Emirates Stadium se definirá todo.

    Los Gunners avanzarán a la Final de la Champions League con victoria por cualquien marcador en casa, pero con un empate en el tiempo reglamentario tendrían que buscar el boleto en tiempo extra o en penales.

    El panorama del Atlético de Madrid es el mismo que el del Arsenal, ya que forzosamente tienen que ganar por cualquier vía.

    Bayern Múnich vs PSG

    La otra semifinal también promete drama entre dos gigantes europeos luego de la victoria por 5-4 del PSG sobre Bayern Múnich.

    El conjunto bávaro necesita imponerse por dos goles sobre los franceses para meterse a la final, pero si solo lo hace por un tanto tendría que buscar su pase en tiempo extra o penales.

    Por su parte, al Paris Saint-Germain le basta con empatar en el Allianz Arena para avanzar a la final por la ventaja en el global, pero en caso de empate en el global tendrá que lograrlo en tiempo extra o penales.

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