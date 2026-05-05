Champions League Diego Simeone valoró el esfuerzo de su equipo pese a eliminación El técnico argentina se va con la cara en alto, luego de la actuación de su equipo ante Arsenal.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La risa de 'Cholo' Simeone por el arbitraje en contra del Atleti

El Atlético de Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer ante el Arsenal por 0-1 en el encuentro de vuelta en Londres, en una serie donde los detalles marcaron la diferencia.

El conjunto colchonero compitió, pero no logró ser contundente ni en la ida ni en la vuelta, situación que terminó por condenarlo en su intento por alcanzar la final.

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¿Cómo explica Simeone la eliminación del Atlético?

A pesar del golpe, el técnico Diego Simeone valoró el esfuerzo de su equipo a lo largo del torneo, destacando que lograron superar las expectativas al instalarse en instancias donde pocos los colocaban.

“Tranquilidad, paz, de haber dado todo, haber competido con un rival superior a nosotros y lo demostró en el campo. En los detalles, que son enormes, no pudimos ser contundentes en el partido de ida. En el partido de vuelta también. Esta vez no nos favoreció”, destacó el argentino.

“Llegamos a un lugar donde nadie había imaginado que podíamos llegar; competimos en semifinales como nadie imaginaba que podíamos competir. Desgraciadamente perdimos, hay que aceptarlo”, agregó.

¿Por qué salió Julián Álvarez del partido?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la salida de Julián Álvarez. El jugador argentino fue el mejor del partido de la semana anterior y su determinación pudo haber sido clave hoy, pero no fue así.

“Hizo un gran esfuerzo para jugar; se le veía un poco ‘salpicando’ con el pie en la carrera. Necesitábamos gente fresca para pelear en el final y por eso salió. Después, en el penal, hay situaciones que te favorecen, hay otras que no te favorecen y hay veces que son demasiado claras”", finalizó.