    Champions League

    Diego Simeone valoró el esfuerzo de su equipo pese a eliminación

    El técnico argentina se va con la cara en alto, luego de la actuación de su equipo ante Arsenal.

    Por:
    José Moreno
    add
    Síguenos en Google
    Video La risa de 'Cholo' Simeone por el arbitraje en contra del Atleti

    El Atlético de Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer ante el Arsenal por 0-1 en el encuentro de vuelta en Londres, en una serie donde los detalles marcaron la diferencia.

    El conjunto colchonero compitió, pero no logró ser contundente ni en la ida ni en la vuelta, situación que terminó por condenarlo en su intento por alcanzar la final.

    PUBLICIDAD

    ¿Cómo explica Simeone la eliminación del Atlético?

    A pesar del golpe, el técnico Diego Simeone valoró el esfuerzo de su equipo a lo largo del torneo, destacando que lograron superar las expectativas al instalarse en instancias donde pocos los colocaban.

    “Tranquilidad, paz, de haber dado todo, haber competido con un rival superior a nosotros y lo demostró en el campo. En los detalles, que son enormes, no pudimos ser contundentes en el partido de ida. En el partido de vuelta también. Esta vez no nos favoreció”, destacó el argentino.

    “Llegamos a un lugar donde nadie había imaginado que podíamos llegar; competimos en semifinales como nadie imaginaba que podíamos competir. Desgraciadamente perdimos, hay que aceptarlo”, agregó.

    ¿Por qué salió Julián Álvarez del partido?

    Uno de los puntos que más llamó la atención fue la salida de Julián Álvarez. El jugador argentino fue el mejor del partido de la semana anterior y su determinación pudo haber sido clave hoy, pero no fue así.

    “Hizo un gran esfuerzo para jugar; se le veía un poco ‘salpicando’ con el pie en la carrera. Necesitábamos gente fresca para pelear en el final y por eso salió. Después, en el penal, hay situaciones que te favorecen, hay otras que no te favorecen y hay veces que son demasiado claras”", finalizó.

    Video Resumen | Arsenal vs. Atlético de Madrid: Los Gunners se clasifican a la final
    Relacionados:
    Champions LeagueDiego SimeoneAtlético de MadridArsenal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX