Benfica echa de la Champions al Fenerbahce de Jose Mourinho y Edson Álvarez
El conjunto portugués jugará la fase de liga de la Champions League, mientras el equipo turco deberá participar en la Europa League.
Con un solitario gol de Kerem Akturkoglu, a los 35 minutos, Benfica se impuso al Fenerbahce en el juego de vuelta de los Play-offs y se coló a la fase de liga de la UEFA Champions League en partido celebrado en el Estadio da Luz de Portugal.
Mientras que el conjunto turco donde recientemente fue anunciado Edson Álvarez y que dirige el portugués José Mourinho, deberá jugar la Europa League.
Y es que el marcador global terminó 1-0 ya que el juego de ida finalizó 1-0 Turquía.
Hay que destacar, que el defensa mexicano Edson Álvarez no jugó ya que llegó recientemente al club y aún no está en ritmo de competir.
Fenerbahce empujó hasta el final por el empate, pero cerró el juego con 10 hombres por la expulsión del brasileño A nderson Talisca a los 82 minutos.
Benfica deberá esperar al sorteo del jueves 28 de agosto para conocer a sus rivales en la fase de liga de la UEFA Chamipons League, mientras el Fenerbahce hará lo propio y sabrá a sus contricantes el viernes 29.