Video Edson revela al excompañero que llamó para fichar con Fenerbahce

Con un solitario gol de Kerem Akturkoglu, a los 35 minutos, Benfica se impuso al Fenerbahce en el juego de vuelta de los Play-offs y se coló a la fase de liga de la UEFA Champions League en partido celebrado en el Estadio da Luz de Portugal.

Mientras que el conjunto turco donde recientemente fue anunciado Edson Álvarez y que dirige el portugués José Mourinho, deberá jugar la Europa League.

Y es que el marcador global terminó 1-0 ya que el juego de ida finalizó 1-0 Turquía.

Hay que destacar, que el defensa mexicano Edson Álvarez no jugó ya que llegó recientemente al club y aún no está en ritmo de competir.

Fenerbahce empujó hasta el final por el empate, pero cerró el juego con 10 hombres por la expulsión del brasileño A nderson Talisca a los 82 minutos.

Benfica deberá esperar al sorteo del jueves 28 de agosto para conocer a sus rivales en la fase de liga de la UEFA Chamipons League, mientras el Fenerbahce hará lo propio y sabrá a sus contricantes el viernes 29.