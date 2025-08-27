    Champions League

    Benfica echa de la Champions al Fenerbahce de Jose Mourinho y Edson Álvarez

    El conjunto portugués jugará la fase de liga de la Champions League, mientras el equipo turco deberá participar en la Europa League.

    Por:
    TUDN
    Video Edson revela al excompañero que llamó para fichar con Fenerbahce

    Con un solitario gol de Kerem Akturkoglu, a los 35 minutos, Benfica se impuso al Fenerbahce en el juego de vuelta de los Play-offs y se coló a la fase de liga de la UEFA Champions League en partido celebrado en el Estadio da Luz de Portugal.

    Mientras que el conjunto turco donde recientemente fue anunciado Edson Álvarez y que dirige el portugués José Mourinho, deberá jugar la Europa League.

    Y es que el marcador global terminó 1-0 ya que el juego de ida finalizó 1-0 Turquía.

    Hay que destacar, que el defensa mexicano Edson Álvarez no jugó ya que llegó recientemente al club y aún no está en ritmo de competir.

    Fenerbahce empujó hasta el final por el empate, pero cerró el juego con 10 hombres por la expulsión del brasileño A nderson Talisca a los 82 minutos.

    Benfica deberá esperar al sorteo del jueves 28 de agosto para conocer a sus rivales en la fase de liga de la UEFA Chamipons League, mientras el Fenerbahce hará lo propio y sabrá a sus contricantes el viernes 29.

    Video ¡Todo listo! Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions

