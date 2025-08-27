    Futbol

    Estos son los bombos para el sorteo de la Champions League 2025-26

    Así quedaron los bombos de los 36 equipos que participarán en la Fase de Liga del torneo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Todo listo! Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions

    Tras disputarse los partidos de vuelta de Playoffs, se definieron los bombos para el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto.

    El mexicano Rodrigo Huescas jugará su primera temporada en la Champions League luego de que el Copenhague clasificará a la Fase de Liga tras eliminar al Basel.

    El Kairat Almaty, Pafos, Bodo/Glimt, Qarabag, Brujas y Benfica son los otros equipos que consiguieron los últimos boletos a la Fase de Liga en los Playoffs.

    Desafortunadamente el Fenerbahce de José Mourinho, y nuevo equipo del mexicano Edson Álvarez, fue eliminado por el Benfica y tendrá que conformarse con jugar la Europa League.

    Bombos para el sorteo de la Champions League 2025-26

    Estos son los 36 equipos que participarán en la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League. Los enfrentamientos en la Fase de Liga se darán a conocer este jueves 28 de agosto.

    Cabe recordar que, la Fase de Liga comienza el próximo martes 16 de septiembre.

    Bombo 1

    • PSG
    • Real Madrid
    • Manchester City
    • Bayern Múnich
    • Liverpool
    • Inter de Milán
    • Chelsea
    • Borussia Dortmund
    • Barcelona

    Bombo 2

    • Arsenal
    • Bayer Leverkusen
    • Atlético de Madrid
    • Atalanta
    • Villarreal
    • Juventus
    • Eintracht Frankfurt
    • Brujas
    • Benfica

    Bombo 3

    • PSV Eindhoven
    • Ajax
    • Napoli
    • Sporting Lisboa
    • Olympiacos
    • Slavia Praga
    • Bodo/Glimt
    • Olympique de Marsella
    • Tottenham

    Bombo 4

    • Mónaco
    • Galatasaray
    • Union Saint-Gilloise
    • Athletic Club
    • Newcastle United
    • Pafos
    • Kairat Almaty
    • Copenhague
    • Qarabag

