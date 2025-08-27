Video ¡Todo listo! Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions

Tras disputarse los partidos de vuelta de Playoffs, se definieron los bombos para el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto.

El mexicano Rodrigo Huescas jugará su primera temporada en la Champions League luego de que el Copenhague clasificará a la Fase de Liga tras eliminar al Basel.

PUBLICIDAD

El Kairat Almaty, Pafos, Bodo/Glimt, Qarabag, Brujas y Benfica son los otros equipos que consiguieron los últimos boletos a la Fase de Liga en los Playoffs.

Desafortunadamente el Fenerbahce de José Mourinho, y nuevo equipo del mexicano Edson Álvarez, fue eliminado por el Benfica y tendrá que conformarse con jugar la Europa League.

Bombos para el sorteo de la Champions League 2025-26

Estos son los 36 equipos que participarán en la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League. Los enfrentamientos en la Fase de Liga se darán a conocer este jueves 28 de agosto.

Cabe recordar que, la Fase de Liga comienza el próximo martes 16 de septiembre.

Bombo 1

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Múnich

Liverpool

Inter de Milán

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona

Bombo 2

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Brujas

Benfica

Bombo 3

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting Lisboa

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Olympique de Marsella

Tottenham

Bombo 4