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    Bayern Múnich vs. Real Madrid: Canales y dónde ver el partido en Estados Unidos

    Los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final definen las Semifinales de la Liga de Campeones.

    Por:Antonio Quiroga
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    Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)
    Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)
    Imagen THOMAS COEX/AFP via Getty Images

    Bayern Múnich vs. Real Madrid es el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League que se jugará este miércoles 15 de abril en Allianz Arena.

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    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol europeo EN VIVO.

    BAYER MÚNICH VS. REAL MADRID: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER


    Este compromiso de Bayern Múnich vs. Real Madrid finalizó con victoria para el equipo de Alemania por 2-1 en el juego de Ida ante el cuadro español.

    • FECHA: Miércoles 15 de abril
    • HORARIO: 15H ET, 14H CT y 12H PT en los Estados Unidos
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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