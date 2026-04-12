Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

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