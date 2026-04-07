Real Madrid Bayern Múnich vence al Real Madrid con golazos de Luis Díaz y Harry Kane El conjunto alemán se llevó la ventaja del Estadio Santiago Bernabéu en la ida de los Cuartos de Final.

Video ¡Gol del Real Madrid! Mbappé llega para cerrar la pinza y poner el 1-2

Real Madrid se salvó de ser goleado en el Estadio Santiago Bernabéu en la derrota que se llevó del Bayern Múnich por marcador de 1-2 en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El equipo bávaro de Vincent Kompany hizo un gran partido en Madrid y, aunque no estuvo del todo fino, le alcanzó para llevarse la ventaja a Múnich en busca del boleto a las Semifinales.

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Luis Díaz abrió el marcador con un golazo al minuto 41. El colombiano aprovechó un pase filtrado de Serge Gnabry para meterse al área y sacar un derechazo que venció a Andriy Lunin.

Video ¡Golazo del Bayern! Luis Díaz define perfecto para poner el 0-1

Bayern Múnich aumentó la ventaja con un gol de vestidor en el segundo tiempo. Álvaro Carreras perdió el balón y posteriormente Michael Olise metió una diagonal desde la banda derecha para que Harry Kane sacara un potente disparo raso de larga distancia para el 0-2 al minuto 47.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa reaccionó hasta el minuto 74 cuando Kylian Mbappé aprovechó un centro de Trent Alexander-Arnold por la banda derecha para cerrar la pinza en el segundo poste con un remate que apenas logró superar a Manuel Neuer.

Aurélien Tchouaméni se perderá la vuelta de Cuartos de Final por suspensión, luego de que viera la tarjeta amarilla por una falta sobre Olise al minuto 35.

El duelo de vuelta, que definirá el boleto a las Semifinales de la Champions League, se jugará el próximo miércoles 15 de abril en la Allianz Arena de Múnich.