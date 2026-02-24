    Atlético de Madrid

    Atlético de Madrid vs. Brujas EN VIVO, Obed Vargas: Sigue el partido de Champions League

    Obed Vargas podría debutar en la UEFA Champions League donde los Colchoneros buscan el pase a Octavos.

    Por:Kevin R. Yu
    El mexicano Obed Vargas podría debutar en la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid este martes en el partido de vuelta de los Playoffs ante Brujas.

    La serie por el boleto a Octavos de Final está abierta tras el empate de 3-3 que se dio la semana pasada en Bélgica, donde Obed Vargas fue convocado, pero se quedó en la banca.

    El mexicano de 20 años, que llegó hace unas semanas a los Colchoneros, comenzará el partido de vuelta en la banca, con la esperanza de que Diego ‘Cholo’ Simeone le dé minutos en el Estadio Metropolitano.

    Alineaciones Atlético de Madrid vs. Brujas de Champions League

    Atlético de Madrid

    • Jan Oblak
    • Marcos Llorente
    • Marc Pubill
    • David Hancko
    • Matteo Ruggeri
    • Johnny Cardoso
    • Koke
    • Giuliano Simeone
    • Álex Baena
    • Alexander Sorloth
    • Julián Alvarez

    Brujas

    • Mignolet
    • Sabbe
    • Joel Ordóñez
    • Mechele
    • Seys
    • Stankovic
    • Carlos Forbs
    • Vetlesen
    • Vanaken
    • Tzolis
    • Tresoldi

    1' Inicia el partido Atlético de Madrid vs. Brujas

    Comienza el encuentro en el Estadio Metropolitano que definirá uno de los equipos calificados a Octavos de Final.

    13' ¡Casi anota el Atlético de Madrid!

    Giuliano Simeone entra al área y puntea una diagonal, pero el balón se va por un costado y termina golpeado ante la salida del portero del Brujas.

    23' ¡Gol del Atlético de Madrid!

    Pase largo de Oblak, Sorloth mete el cuerpo, se mete al área y saca un zurdazo para abrir el marcador.

    30' ¡Cerca el Atlético de Madrid del 2-0!

    Julián Álvarez se levanta por los cielos para sacar cabezazo que se va por encima del travesaño.

    37' ¡Gol del Brujas!

    Joel Ordóñez aprovecha un tiro de esquina para empatar el marcador. El defensa ecuatoriano había salido del campo instantes previos al córner al sangrar de la boca por un golpe.

    38' ¡Atajadón de Jan Oblak!

    Impresionante reacción a una mano ante un cabezazo de Hugo Vetlesen para evitar el 1-2.

    45' ¡Termina el primer tiempo del Atlético de Madrid vs. Brujas!

    El árbitro pita el final de la primera mitad en el Estadio Metropolitano. Marcador 1-1. Global 4-4.

    46' Inicia el segundo tiempo del Atlético de Madrid vs. Brujas

    Comienza el complemento desde la cancha del Estadio Metropolitano por el boleto a Octavos de Final de la Champions League.

    48' ¡Golazo del Atlético de Madrid!

    Johnny Cardoso aprovechó un despeje para bajar el balón de pecho y sacar un derechazo desde fuera del área que batió a Mignolet para poner el 2-1 en la pizarra. Global 5-4 a favor del Atleti.

    76' ¡Gol del Atlético de Madrid!

    Gran jugada colectiva que terminó en triangulación de Griezmann, Lookman y Sorloth que aprovechó para marcar su doblete, el 3-1 en el marcador y el 6-4 en el global.

    87' ¡Gol del Atlético de Madrid!

    Sorloth anotó su triplete gracias a una volea dentro del área tras una jugada prefabricada en tiro de esquina.

