Champions League Newcastle avanza en Champions masacrando al Qarabag El conjunto de la Premier League definió la serie desde el encuentro de ida.

Newcastle enseñó su superioridad sobre el Qarabag desde el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Champions League en Azerbaiyán y en el juego de vuelta hizo lo justo para ganar 3-2 en su casa e imponerse 9-3 en el marcador global

Y es que luego del 6-1 en Bakú, inició con todo en St James' Park y a los seis minutos ya ganaba 2-0 con goles de Tonali y Joelinton, ante un rival azorado cuando no desanimado.

Bajo de cuarta a segunda, sin que ellos mismos se dieran cuenta, el 8-1 global no permitía ya dudas sobre quien avanzaría.

Durán anotó el 2-1 a los 51 en una imagen que daba cierta ilusión de paridad al juego, apretaron los inglesés al 52 con un gol de penal Botman para el 3-1 y dejar las cosas en claro. Cuando el equipo de la Premier League apretaba podía hacer lo que quisiera.

Finalmente, J afarguliyev que erró un tiro penal y en el contrarremate anotó a los 57 cerró la cuenta.

Newcastle conocerá a su rival en los octavos de final tras el sorteo de la fase que se realizaré el viernes 27 de febrero.

Aquí las incidencias del partido:

El conjunto inglés enseña enseguida su superioridad y Tonali marca el primer gol del partido a los cuatro minutos.

Joelinton, dos minutos más tarde, también se refleja en el marcador para los de la Premier League y el juego solo es de un lado.

Newcastle ha tenido más oportunidades de ampliar el marcador, la más clara la de Murphy, a los 36. Cruzó de más su disparo.

Ya en la segunda mitad, Qarabag se acerca en el marcador tras un gol de Duran a los 51.

Pero enseguida, Barnes vuelve a poner distancia a los 52.

A los 57, Jafarguliyev falla un penal, pero tras el rechace el arquero pone el ballón en las redes.