    Newcastle avanza en Champions masacrando al Qarabag

    El conjunto de la Premier League definió la serie desde el encuentro de ida.

    TUDN
    ¡Inicia el partido! Inter de Milán vs Bodo/Glimt PlayOffs vuelta síguelo aquí

    Newcastle enseñó su superioridad sobre el Qarabag desde el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Champions League en Azerbaiyán y en el juego de vuelta hizo lo justo para ganar 3-2 en su casa e imponerse 9-3 en el marcador global

    Y es que luego del 6-1 en Bakú, inició con todo en St James' Park y a los seis minutos ya ganaba 2-0 con goles de Tonali y Joelinton, ante un rival azorado cuando no desanimado.

    Bajo de cuarta a segunda, sin que ellos mismos se dieran cuenta, el 8-1 global no permitía ya dudas sobre quien avanzaría.

    Durán anotó el 2-1 a los 51 en una imagen que daba cierta ilusión de paridad al juego, apretaron los inglesés al 52 con un gol de penal Botman para el 3-1 y dejar las cosas en claro. Cuando el equipo de la Premier League apretaba podía hacer lo que quisiera.

    UEFA Champions League

    Finalmente, J afarguliyev que erró un tiro penal y en el contrarremate anotó a los 57 cerró la cuenta.

    Newcastle conocerá a su rival en los octavos de final tras el sorteo de la fase que se realizaré el viernes 27 de febrero.

    Aquí las incidencias del partido:

    El conjunto inglés enseña enseguida su superioridad y Tonali marca el primer gol del partido a los cuatro minutos.

    Joelinton, dos minutos más tarde, también se refleja en el marcador para los de la Premier League y el juego solo es de un lado.

    Newcastle ha tenido más oportunidades de ampliar el marcador, la más clara la de Murphy, a los 36. Cruzó de más su disparo.

    Ya en la segunda mitad, Qarabag se acerca en el marcador tras un gol de Duran a los 51.

    Pero enseguida, Barnes vuelve a poner distancia a los 52.

    A los 57, Jafarguliyev falla un penal, pero tras el rechace el arquero pone el ballón en las redes.

