Bayer 04 Leverkusen Bayer Leverkusen elimina al Olympiacos en los playoffs de la Champions League Con el doblete de Patrik Schick en Grecia, el conjunto alemán avanza de ronda y esperará conocer a su rival.

Video Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League

El Bayer Leverkusen recibió al Olympiacos en la vuelta de la ronda de playoffs de la Champions League en la cancha del Bay-Arena.

En el partido de ida, el cuadro alemán salió con la victoria de 2-0 sobre los griegos, marcador que prevaleció en el global y así se consumó el pase de los alemanes a los octavos de final de la Champions.

Al minuto 37 hubo una jugada polémica que el VAR revisó rápidamente y decretaron que no hubo falta dentro del área de Alejandro Grimaldo sobre Lorenzo Pirola.

En la segunda mitad, el Bayer, por conducto del mismo Alejandro Grimaldo se quedó cerca de sentenciar la eliminatoria, pero el travesaño le negó la anotación después de una gran combinación con Ernest Poku.

La escuadra griega buscó por todos lados, pero no logró abrir a la defensiva del Bayer, que tampoco tuvo suerte de cara al arco rival y todo terminó con un 0-0 en la vuelta.

El próximo viernes 27 de febrero se celebrará el sorteo para conocer los cruces de la siguiente fase de la Champions League.

Cerca el gol de vestidor del Leverkusen

Video ¡Imperdible! El golazo que se pierde Leverkusen ante Olympiacos

Polémica jugada que el VAR no validó como penal

Video ¿Era penal para Olympiacos? La revisión polémica del VAR

Cerca el Olympiacos de acortar la distancia en Leverkusen

Video ¡Cómo no llegas a ese balón! La que se perdió el Olympiacos

El travesaño le niega el gol al Bayer Leverkusen