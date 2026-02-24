    Bayer 04 Leverkusen

    Bayer Leverkusen elimina al Olympiacos en los playoffs de la Champions League

    Con el doblete de Patrik Schick en Grecia, el conjunto alemán avanza de ronda y esperará conocer a su rival.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League

    El Bayer Leverkusen recibió al Olympiacos en la vuelta de la ronda de playoffs de la Champions League en la cancha del Bay-Arena.

    PUBLICIDAD

    En el partido de ida, el cuadro alemán salió con la victoria de 2-0 sobre los griegos, marcador que prevaleció en el global y así se consumó el pase de los alemanes a los octavos de final de la Champions.

    Al minuto 37 hubo una jugada polémica que el VAR revisó rápidamente y decretaron que no hubo falta dentro del área de Alejandro Grimaldo sobre Lorenzo Pirola.

    Más sobre UEFA Champions League

    Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League
    6:00

    Resumen | Bayer Leverkusen está en la siguiente ronda de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    ¡Gol de Bastoni y el Inter pone el de la honra! El marcador se pone 1-2
    1:16

    ¡Gol de Bastoni y el Inter pone el de la honra! El marcador se pone 1-2

    UEFA Champions League
    ¡La jugada más clara de todo el Leverkusen vs. Olympiacos de Champions League!
    1:16

    ¡La jugada más clara de todo el Leverkusen vs. Olympiacos de Champions League!

    UEFA Champions League
    ¡No hay nada! Si fueras el árbitro, ¿pitarías esta falta?
    1:48

    ¡No hay nada! Si fueras el árbitro, ¿pitarías esta falta?

    UEFA Champions League
    ¡Apaguen las luces! Golazo de Håkon Evjen para el 0-2 en el marcador
    1:30

    ¡Apaguen las luces! Golazo de Håkon Evjen para el 0-2 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Se salva el Bodo! El balón pega en el poste de la portería noruega
    1:18

    ¡Se salva el Bodo! El balón pega en el poste de la portería noruega

    UEFA Champions League
    ¡El impresionante gol que el fútbol no quiso concederle al Leverkusen!
    1:36

    ¡El impresionante gol que el fútbol no quiso concederle al Leverkusen!

    UEFA Champions League
    ¡La reacción de Lautaro al gol del Bodo ya es viral!
    0:46

    ¡La reacción de Lautaro al gol del Bodo ya es viral!

    UEFA Champions League
    ¡Error del Inter que aprovecha el Bodo! Gol de Hauge que pone el 0-1
    1:34

    ¡Error del Inter que aprovecha el Bodo! Gol de Hauge que pone el 0-1

    UEFA Champions League
    ¡Cómo no llegas a ese balón! La que se perdió el Olympiacos
    1:28

    ¡Cómo no llegas a ese balón! La que se perdió el Olympiacos

    UEFA Champions League

    En la segunda mitad, el Bayer, por conducto del mismo Alejandro Grimaldo se quedó cerca de sentenciar la eliminatoria, pero el travesaño le negó la anotación después de una gran combinación con Ernest Poku.

    La escuadra griega buscó por todos lados, pero no logró abrir a la defensiva del Bayer, que tampoco tuvo suerte de cara al arco rival y todo terminó con un 0-0 en la vuelta.

    El próximo viernes 27 de febrero se celebrará el sorteo para conocer los cruces de la siguiente fase de la Champions League.

    Cerca el gol de vestidor del Leverkusen

    Video ¡Imperdible! El golazo que se pierde Leverkusen ante Olympiacos

    Polémica jugada que el VAR no validó como penal

    Video ¿Era penal para Olympiacos? La revisión polémica del VAR

    Cerca el Olympiacos de acortar la distancia en Leverkusen

    Video ¡Cómo no llegas a ese balón! La que se perdió el Olympiacos

    El travesaño le niega el gol al Bayer Leverkusen

    Video ¡El impresionante gol que el fútbol no quiso concederle al Leverkusen!
    Relacionados:
    Bayer 04 LeverkusenOlympiakos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX